經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：中概股回歸 港交所逢低吸

【明報專訊】上周美股飈升，標普500指數創46年來最大一周升幅，但中港股跟不上，估計與中國拒絕強刺激有關。企業面對艱難的經營環境，只能等待疫情退卻後業務復蘇，同時又擔心第二季出口銳跌，而反過來打擊內需以至樓市。聯儲局瘋狂的救市舉動，對美股有巨大刺激作用，但中長期亦必定會有副作用，但這是後話暫不用理會。中概股接連爆出造假醜聞，或加速回歸香港上市，港交所（0388）可逢低吸納。

上周市况其實不差，恒指也升了千點，只是相對美股就遜色得多。焦點開始是炒復蘇概念，尤其是受到疫情重創的旅遊、零售等板塊，本倉的安踏（2020）就彈升逾13%。疫下恐慌拋售、全球暴力救市，整個V形反彈已經差不多，如騰訊（0700）、阿里（9988）都與高位相差約10%左右。

疫情減退後美元將現跌勢

後市由疫情發展主導，低殘股份短線相對值博。但究竟是轉勢還是反彈，一切視乎疫情發展。按正常推斷，未來1個月應會逐漸緩和，市况較大機會是先行整固後再上。部署上可以股、債加貴金屬多元化策略，同時筆者覺得美元會在疫情減退後出現跌勢。

瑞幸咖啡自爆造假數後，K12補習龍頭好未來亦自我引爆，一時間中概股風聲鶴淚，愛奇藝受到追擊，跟誰學股價也大跌。不少中概股的套路是以造大營業額、谷高估值、上市套現為目標。瑞幸是很典型的代表，甚至有統計整個神州系都是如此，拿了投資者逾300億元卻從未盈利。由於中國對於公司上市有盈利要求，美國則沒有，這也是中概股頻繁出現造假數的原因。

美國敵視中國 中概股找後備方案

有趣的是，沽空機構在海外成績不錯，被狙擊後大跌甚至永不翻身的例子多不勝數，反而香港則是沽空機構的墳墓。由早年的恒大（3333）、近年的波司登（3998）、安踏（2020）、奧園（3883）等，沽空機構全都損手收場，被大股東及紅色資本挾到爆倉。

雖然也有成功例子如德普科技、御泰中彩、天合化工等，本身都是一些垃圾股，無論狙擊與否，遲早都變成仙股，沽空機構只不過是將時間提前。

一方面，美國敵視中國，去年已傳出特朗普欲發動金融戰，勒令中概股除牌，雖然事後官方否認，但正所謂空穴來風，大家一定會找後備方案，加上港股是沽空機構的剋星，中概股會有很大動力回歸香港，港交所（0388）後市可看高一線。本周會買入1萬股國航（0753）博轉勢回升。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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