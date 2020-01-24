軟銀預警上年度蝕540億

【明報專訊】投資召車軟件優步（Uber）、共享辦公室WeWork及英國衞星營運商OneWeb等連番失利，令日本軟銀集團（SoftBank Group）將面臨15年來首次的年度虧損。該集團估計，在截至3月底的2019財年，旗下的願景基金將錄得1.8萬億日圓（約1294億港元）的投資虧損。這重大損失將導致軟銀在上一財年可能錄得1.35萬億日圓（約970億港元）的營業虧損，淨虧損預計為7500億日圓（約540億港元）。這將會是軟銀成立39年來最惡劣的年度表現。軟銀發新聞稿，將虧損歸咎於「市場環境持續惡化」，但表示最終數字仍可能出現修訂。
隨着疫情惡化，軟銀的投資組合進一步受創。軟銀上月已允許其投資了20億美元的OneWeb申請破產。
軟銀投資了15億美元的印度連鎖酒店OYO，在疫情期間也陷入困境，大量員工需要離職。
現年26歲的OYO創辦人兼行政總裁Ritesh Agarwal早前趁公司估值上揚，借入約20億美元購買自己公司的股份，並由孫正義親自擔保這些貸款。倘OYO估值下滑，兩人將被銀行追交保證金。
軟銀沒有具體說明哪些投資造成願景基金的巨額投資損失。市場正關注軟銀所累積的550億美元淨債務。孫正義已向多家銀行抵押了60%的軟銀股份，若軟銀股價下行，孫正義也面臨被追交保證金。