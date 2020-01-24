軟銀預警上年度蝕540億

隨着疫情惡化，軟銀的投資組合進一步受創。軟銀上月已允許其投資了20億美元的OneWeb申請破產。

軟銀投資了15億美元的印度連鎖酒店OYO，在疫情期間也陷入困境，大量員工需要離職。

現年26歲的OYO創辦人兼行政總裁Ritesh Agarwal早前趁公司估值上揚，借入約20億美元購買自己公司的股份，並由孫正義親自擔保這些貸款。倘OYO估值下滑，兩人將被銀行追交保證金。

軟銀沒有具體說明哪些投資造成願景基金的巨額投資損失。市場正關注軟銀所累積的550億美元淨債務。孫正義已向多家銀行抵押了60%的軟銀股份，若軟銀股價下行，孫正義也面臨被追交保證金。

（綜合報道）

[國際金融]