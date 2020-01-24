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史上最大減油產協議達成 紐油升3% 道指早段跌600點

【明報專訊】油組與盟友（OPEC+）敲定歷史性協議，23國爭取5月起每日合共減產970萬桶，相當於全球原油產量約一成，是史上最大規模的減產。與會國上周原打算每日合共減產1000萬桶，但墨西哥認為其獲分配的40萬桶減幅太多，該國只能承擔10萬桶的減幅。美國總統特朗普在會議期間提出，美國將減產25萬至30萬桶，填補墨西哥少減的部分，促成協議達成。但特朗普未透露美國將如何限制產量。美國是全球最大產油國，該國的反壟斷條例禁止油企協調產量，且政府沒有機制控制私企的產量水平。

油組領袖沙特阿拉伯的官員稱，如有需要，沙特將在6月進一步減產。沙特石油巨企沙特阿美，將在5月上調面向北美的原油定價，並下調面向亞洲的油價。紐約期油昨晚升約3%，然後升幅收窄。布蘭特期油微升。美股早段下滑，道指曾跌600點。重型設備製造商Caterpillar領跌，早段跌逾8%。美銀證券將該公司的股票評級，由「中性」下調至「跑輸大市」，理由是其主要市場的資本開支嚴重下滑，將影響其產品銷售。現貨金升穿每盎司1700美元，創逾7年新高。

美減產25至30萬桶

填補墨西哥少減部分

隨着油市供過於求愈趨嚴重，油組13個成員國以及俄羅斯等產油國代表，搶在周一油市開市前達成協議。根據協議，OPEC+將由5月1日至6月底，每日減產970萬桶。由7月起至今年底，減產幅度將逐漸減少至每日770萬桶。由明年1月至2022年4月底，減幅將降至每日580萬桶。減產的基線，以2018年10月的石油產量為準。沙特和俄羅斯的基線水平，則定為1100萬桶。

沙特和俄羅斯將承擔主要減產任務。俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）稱，俄羅斯與沙特按照協議將各自減產250萬桶。法新社推算，由於沙特目前大幅增產，其每日產量將較目前實際水平減少350萬桶，俄羅斯則從目前實際水平減少200萬桶。

伊朗與會代表稱，沙特、阿聯酋和科威特已同意在4月12日的減產配額基礎上，每日合共再減200萬桶。OPEC+將在6月10日再次開會，確定是否採取進一步行動。

特朗普：挽救美數十萬能源職位

特朗普發推文稱，最新協議將挽救美國數十萬個能源業職位。美國石油業界此前敦促特朗普就減產問題向國際對手施壓，以免美國能源企業陷入破產潮。油組消息稱，美國、加拿大、巴西等OPEC+以外的20國集團（G20）成員，將每日減產400萬至500萬桶。不過加拿大最大產油省艾伯塔省的能源部長薩維奇（Sonya Savage）稱，加拿大未被要求減產。她表示，減產將通過市場力量實現，企業通常在油價下跌時自行減產。美國能源部長布魯耶特（Dan Brouillette）亦稱，到今年底，美國每日產油量將減少200萬至300萬桶。

高盛質疑實際減幅打折扣

油組估計，新的OPEC+減產協議，加上G20的參與、伊朗和委內瑞拉所面臨的制裁，以及利比亞等衝突地點的供應受阻，可能令原油每日供應量減少2000萬桶。不過高盛分析認為，即使是協議訂定的減幅，也不代表實際減幅，執行時減幅通常有一定折扣。假設油組核心成員在5月完全履行減產協議，而其他成員履約率只有五成，這意味最終每日減幅僅較首季少430萬桶，不足以彌補需求下降。《華爾街日報》引述業界人士估計，面對旅行限制及企業停工，預計本月石油每日消耗量將減少3000萬桶。

（綜合報道）

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