難忘天津外企 綵排裁員流程

遍及9國家地區 助企業降低變革風險

目前公司在全球9個國家及地區擁有16個直屬分公司，為超過100家跨國企業提供諮詢服務，包括「向外轉職諮詢」等服務，即為企業及管理層提供溝通技巧培訓，降低執行變革如裁員時的風險，並協助受影響員工適應就業變化，如提供心理輔導、教導求職技能、提升面試技巧等，以幫助他們另覓出路。

他笑言，現時公司所提供的相關服務都是受教於客戶。他回憶道：「公司起家時，只是一家提供員工支援計劃的公司，主要是企業付費，再由我們提供簡單的輔導服務予員工，類似醫療保險。」直至1998年金融風暴時，一家正使用其公司服務的電訊企業，向他表示準備有裁員行動，期望他能為員工提供轉職諮詢、撰寫求職信技巧等服務，天力因此增加服務內容，繼而隨着多年的經驗，再延伸至更多的相關服務並累積客戶。

龔炳然從事人事管理諮詢與培訓發展超過26年，處理過的企業裁員個案多不勝數。他坦言，當中最令他尤其深刻的是一家位於天津的外資，該企業高層希望他能參與執行裁員的排練，並給予意見。他表示，該公司列出一系列有可能發生的情境，包括員工堵截高層、有員工攜同母親到現場反對等，他指該公司就裁員綵排十分罕見，而各人表現相當專業及投入，反映企業十分重視風險管理。