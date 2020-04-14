人事顧問：裁員潮殺到 宣布有技巧

龔炳然表示，疫情下很多公司尤其是製造業，更多是擔心如何維持正常生產，由於大部分訂單已於去年下訂，因此相比起是否要裁員，「公司更擔心無人開工」，以確保供應鏈不會中斷。他估計大幅的裁員潮，最快將在3至6個月後才出現。就目前而言，餐飲、旅遊等行業較受打擊。

勿低估反應 宜規劃「逃生路線」

企業若要裁員亦非易事，龔稱，不少華資公司在處理裁員事宜的風險意識不足。他憶述台灣曾有一家約150人的工廠準備關廠，向其諮詢意見。他當時提議，在宣告消息前需妥善計劃好流程安排，包括宣告時的位置、預先規劃管理層逃生路線等，以慎防員工作出激烈行為。但該廠總裁以為，只要給予充分的賠償金，工人會樂意離開，結果他執意站在被工人包圍的中間位置宣布有關消息，最後全體工人當場起哄，更有員工一度想襲擊該名總裁，使其落荒而逃。

龔表示，這些情况很常見，因為高層往往都低估員工的行為風險，尤其工廠裁員更為困難，當員工得悉公司準備關廠，或將有保安接管廠房時，「他們多數會同你（公司）死過，直接拉上大閘，因員工對於地方通常有較多感情，就像保衛戰般，保衛家園。」

反之，普遍白領企業如銀行等執行裁員時，員工普遍會在無奈下接受離職，情緒波動較低，但並非代表沒有風險。龔強調，裁員不單單是賠錢了事，若處理不當，或會出現如10年前電訊盈科（0008）千人遊行抗議裁員的情况，一來會損害企業聲譽，二來亦會遺留下法律問題。他又指出，數年前某新加坡企業宣布裁員後，立刻有員工從公司天台上跳樓，引來傳媒廣泛報道，嚴重打擊公司形象，因此僱主應為員工提供心理輔導，減低負面影響。

保持留職員工士氣更重要

除了處理被裁員工，他又認為，更重要是保持留職員工的士氣，因為他們是公司的剩餘生產力，並將公司裁員過程都看在眼內。對於員工而言，雖然企業裁員或難以避免，但他形容人「好比風帆，雖受制於外在環境，但仍可決定航行方向，只要有足夠平衡力及體力，便能屹立不倒。」

明報記者 溫藹紅