經濟

貿戰加劇 中小內銀財務先走樣 經濟差壞帳趨升 分析料今年資產質量續惡化

【明報專訊】去年下半年貿易戰加劇，導致中國經濟放緩，令銀行信貸質素有惡化的壓力。雖然大型國有銀行和股份制銀行的不良貸款率繼續改善，不過部分城商行的不良貸款率去年已按年上升，不良貸款撥備更全線上升。分析認為，由於壞帳產生比經濟有滯後，加上今年首季受新冠肺炎疫情衝擊，中小型銀行的資產質量今年仍會繼續惡化。

明報記者 歐陽偉昉

銀保監公布，城商行2019年第四季不良貸款率為2.32%，按年上升0.53個百分點，農商行去年底不良貸款率3.9%，比去年底下降0.06個百分點。在港上市的城商行質素較平均為佳，本報統計其中17家銀行，只有4家銀行的不良貸款率超過2%。

小微民企還款難 推高不良貸款率

去年有9家中小型內銀不良貸款率按年下跌，1家按年持平。不過在7家上升的中小型內銀中，江西銀行（1916）的不良貸款比率按年上升0.35個百分點至2.26%，該行解釋，部分小微企業和民營企業受經濟形勢影響，經營困難，還本付息能力減弱，公司貸款的不良貸款率按年上升達0.73個百分點。廣州農商銀行（1551）的不良貸款比率，亦升0.46個百分點，至1.73%，其中農、林、牧、漁業的不良貸款率急升9.72個百分點至10.89%。

相對不良貸款率，資產損失撥備則全數上升。去年度有4家銀行的資產減值損失增幅達1倍以上，另有6家銀行按年上升三成或以上。撥備增加影響銀行盈利表現，例如甘肅銀行（2139）去年新增不良貸款增加，令提計的資產減值損失急升1.19倍至43.12億元人民幣，去年撥備前利潤按年下跌26.12%，但計算撥備後的營運利潤按年跌幅急擴到87.82%。

若銀行未有大幅撥備，不少銀行的不良貸款撥備覆蓋率會有所削弱，中原銀行（1216）去年撥備按年只升4.34%，惟撥備覆蓋率降4.34個百分點至151.77%，接近150%的監管最低要求。晉商銀行（2558）撥備增8.5%，撥備覆蓋率則降12.76個百分點至199.92%。

或需增撥備 盈利影響相當大

康證投資研究部董事李聲揚認為，中國經濟在去年第三季起明顯放緩，壞帳產生較經濟滯後，所以去年底的不良貸款率上升並不是太急。不過，今年經濟受新冠肺炎疫情影響，中小銀行資產質素至少會在首兩季受壓，一些撥備覆蓋率相對較低的銀行，不良貸款的緩衝較少，今年或需要再增加撥備，對盈利影響相當大。

相關字詞﹕貿易戰 資產質素 不良貸款率 內銀 中國經濟 新冠肺炎

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