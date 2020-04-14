UA財務：虛銀加劇貸款市場競爭

「如借不到 30分鐘回覆也無好處」

長原彰弘表示，財務公司貸款利率，一般會比銀行利率約高10厘，相對而言財務公司會有較大空間承受風險，加速審批。他認為，虛擬銀行雖然可快速審批，但不代表可以批出貸款，貸款人其實更關心是否可以取得貸款，「如果借不到，30分鐘回覆又有什麼好處？」。他又表示，現時仍有不少客戶不習慣使用互聯網申請，傾向在分行處理申請，而分行的客戶經理過去亦累積不少客戶關係。

對零售餐飲客貸款審批更審慎

今年初新冠肺炎疫情打擊本港經濟，長原彰弘表示，該行貸款申請宗數整體有上升，不過2月份新客戶申請貸款額則比1月份下跌三成。長原彰弘表示，該行貸款審批主要以信貸資料庫資料，審視客戶還款能力，不過資料庫沒有反映客戶近期收入變動，因此該行近期對零售、餐飲等行業客戶貸款審批也會更為審慎。

截至年底UA在港貸款的撇帳率為4.9%，長原彰弘指經濟不景未有令該行壞帳大幅上升，他指現時企業員工減薪不多，因此對客戶還款影響暫未算太大，該行可與還款有困難的客戶商討，作延期、還息不還本的紓緩安排，以保持與客戶關係。至於利率會否因風險增加上調，長原彰弘指需多觀察兩個月，不過本港貸款競爭激烈，預料上調空間不大。