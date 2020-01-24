港股ADR指數昨早段跌356點

截至昨晚10時16分，港股ADR跌356點或1.46%，報23,945點。個股ADR方面（見表），騰訊（0700）ADR跌0.2%，折合報383.01元；匯控（0005）跌0.88%，折合報41.156元。昨日內地A股微跌0.5%收市，其中深證成指跌0.7%，收報10,223點；滬深300指跌0.4%，收報3753點；創業板指亦挫1.4%，收報1923點。

耀才：內地將公布首季GDP 或影響港股

耀才證券（1428）研究部總監植耀輝表示，由於市場仍然憂慮歐美疫情及其對經濟造成的衝擊，估計恒指今日復市後，短期將徘徊在24,000點水平，縱使各地央行放水有利於支持投資市場，惟疫情仍然嚴峻，加上預期港企業績表現遜色，港股大幅上升空間不大，籲投資者現時不要高追，預料恒指最差或可跌至22,000點水平，屆時再分段入市亦未算遲。

他又表示，本周市場將陸續公布美國企業季績及包括中國首季國內生產總值（GDP）等經濟數據，預期情况不樂觀，或間接對港股造成負面影響，目前會推薦較安全及具現金流的電訊股，建議勿沾手零售及濠賭等板塊。A股方面，他指現時未見大量成交，雖然內地企業陸續復工，惟訂單需求大減，需視乎政策何時出台，有機會跑贏其他市場。

另據內媒報道，上海市發改委已於上周五（10日）宣布將擴大投資穩定經濟的政策措施，透露將放寬地產商交稅規定，以減輕房企入市成本壓力，包括今年開工建設的住宅項目可延期繳納城市基礎設施配套費，並且允許符合條件的房企延期繳納土地增值稅。

上海擬放寬地產商交稅規定

此外，青島市已公布放寬二手樓限購令，買房後滿5年方可上市交易的規定，縮短至2年，但前提是必須是購買一套新房，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，政策具有很強的鬆綁效應，有助降低購房門檻及提升換樓需求。