經濟

狙擊手由擁抱中資股 變沽空中資股

【明報專訊】瑞幸咖啡遭渾水（Muddy Waters）狙擊之後兩個多月，對上一周公司自爆造假，沽空機構又贏一仗。渾水創始人Carson Block當年狙擊東方紙業，亦是掀開了2009年起對中國資源股的沽空潮，間接更促成今日沽空機構Bonitas Reasearch及Wolfpack Research創始人入行。於2017年上映的紀錄片《中國騙局》（The China Hustle）記錄了此段歷史，孰料僅是10年後，中概股「hustle」便再度上演。

紀錄片《中國騙局》載中資股狙擊歷史

於2010年左右，赴美上市的中國公司靠「中國故事」大受追捧，實際卻多是二、三線城市的能源股，靠「借殼上市」加捏造銷售數字才得以入場。成為沽空界名人前，Bonitas創始人任職小型投行Roth Capital，推銷中國公司新股，Wolfpack創始人則在基金公司買入中國公司股票，大幅套現獲利。渾水令東方紙業假數曝光後，才令到這兩名原本擁抱中資股的人士，開始沽空事業。

「空軍」形成規模，於兩年間，包括索昂新能源、中國綠色農業在內的數間公司接二連三潰不成軍。美國散戶因騙局損失無數，有華裔美國人將一半資產押在此類股份上，最後公司退市，血本無歸。影片最後，Wolfpack創始人寧願不賺錢，赴國會希望政府可加強規管中國公司，卻遭政要無視。不知今日的瑞幸咖啡，又會否帶來改變？

上 / 下一篇新聞

寬按保入市買家部分淪負資產 有些估值半年跌逾一成 業界料首季負資產破千宗
寬按保入市買家部分淪負資產 有些估值半年跌逾一成 業界料首季負資產破千宗
新按保申請不足半年破9000宗
新按保申請不足半年破9000宗
林鄭去年稱「唔係谷人買樓變負資產」
林鄭去年稱「唔係谷人買樓變負資產」
復活節長假一手沽不足百伙 14年首見
復活節長假一手沽不足百伙 14年首見
十大屋苑周末20宗 個半月最旺
十大屋苑周末20宗 個半月最旺
易方資本王華：5G起革命 看好電訊股
易方資本王華：5G起革命 看好電訊股
貝萊德Bob Miller：聯儲局借鑑二戰經驗 無限買債壓低息率
貝萊德Bob Miller：聯儲局借鑑二戰經驗 無限買債壓低息率
卓佳溫佩麟：混合會議助安坐家中參加股東會
卓佳溫佩麟：混合會議助安坐家中參加股東會
卓佳王妙心：醫藥科技新股陸續有來
卓佳王妙心：醫藥科技新股陸續有來
沽空機構︰中概股頻造假 因沒罰中介 企業自爆或與影子銀行貸款出問題有關
沽空機構︰中概股頻造假 因沒罰中介 企業自爆或與影子銀行貸款出問題有關
應對內地公司造假 港措施較美嚴厲
應對內地公司造假 港措施較美嚴厲
港股ADR指數昨早段跌356點
港股ADR指數昨早段跌356點
王翔接替周受資 任小米首席財務官
王翔接替周受資 任小米首席財務官
UA財務：虛銀加劇貸款市場競爭
UA財務：虛銀加劇貸款市場競爭
貿戰加劇 中小內銀財務先走樣 經濟差壞帳趨升 分析料今年資產質量續惡化
貿戰加劇 中小內銀財務先走樣 經濟差壞帳趨升 分析料今年資產質量續惡化
人事顧問：裁員潮殺到 宣布有技巧
人事顧問：裁員潮殺到 宣布有技巧
難忘天津外企 綵排裁員流程
難忘天津外企 綵排裁員流程
比亞迪盈警 首季純利料跌逾八成
比亞迪盈警 首季純利料跌逾八成
史上最大減油產協議達成 紐油升3% 道指早段跌600點
史上最大減油產協議達成 紐油升3% 道指早段跌600點
新冠病毒疫苗研發 世衛：港上市公司康希諾領先
新冠病毒疫苗研發 世衛：港上市公司康希諾領先
軟銀預警上年度蝕540億
軟銀預警上年度蝕540億
張兆聰：中概股回歸 港交所逢低吸
張兆聰：中概股回歸 港交所逢低吸
黃惠儀：不可恃年輕不買保險
黃惠儀：不可恃年輕不買保險
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：調整已深 阿里購24608
金子：調整已深 阿里購24608
張兆聰：航空股深度調整後開始收集
張兆聰：航空股深度調整後開始收集
蔡金強：油價三國殺：無藥醫
蔡金強：油價三國殺：無藥醫
陳大為：美失業率有排升 太早撈底易坐艇
陳大為：美失業率有排升 太早撈底易坐艇
謝偉銓：租金迫降 宜重估租值減差餉
謝偉銓：租金迫降 宜重估租值減差餉
沈永年：慎選內地中介 免招損失
沈永年：慎選內地中介 免招損失
美股較值博 吼科網連鎖超市
美股較值博 吼科網連鎖超市
陸振輝：疫情下反思退休與人生
陸振輝：疫情下反思退休與人生
陸振球：放寬大股東回購 助穩巿場信心
陸振球：放寬大股東回購 助穩巿場信心
陸振球：觀察領先指標 捕捉疫市機會
陸振球：觀察領先指標 捕捉疫市機會
林少陽：經濟不景氣 播種等收成
林少陽：經濟不景氣 播種等收成
薛偉傑：國產晶片有望進入7納米製程
薛偉傑：國產晶片有望進入7納米製程
技術取勝：建行處升軌之上
技術取勝：建行處升軌之上
李聲揚：誰搬走我的派息：匯控的啟示
李聲揚：誰搬走我的派息：匯控的啟示
潘迪藍：疫情援助 歐重保就業 美重保收入
潘迪藍：疫情援助 歐重保就業 美重保收入
蘇沛豐：疫情增廚房家電需求 JS環球生活中線看8元
蘇沛豐：疫情增廚房家電需求 JS環球生活中線看8元
李順威：減產未必能抵消需求大減
李順威：減產未必能抵消需求大減
劉思明：聯想控股價殘折讓大 可博反彈
劉思明：聯想控股價殘折讓大 可博反彈
何啟聰：小米追落後 進取Call 18705
何啟聰：小米追落後 進取Call 18705
瑞銀亞洲：收入毛利看升 中芯Call 23995
瑞銀亞洲：收入毛利看升 中芯Call 23995
摩根大通亞洲：獲好友追捧 小米購16380
摩根大通亞洲：獲好友追捧 小米購16380
周顯：災禍致通縮 美元走強理所當然
周顯：災禍致通縮 美元走強理所當然
何國良：縱疫情降溫 銀行投資價值仍低
何國良：縱疫情降溫 銀行投資價值仍低
何濼生：中國經濟增長率可望企穩3.5%以上
何濼生：中國經濟增長率可望企穩3.5%以上
王弼：西方石油獲利位要問上帝
王弼：西方石油獲利位要問上帝
曾淵滄：政府補貼工資 飲食股走勢各異
曾淵滄：政府補貼工資 飲食股走勢各異
湯文亮：政府會不會宣布取消所有租約?
湯文亮：政府會不會宣布取消所有租約?
陳永傑：全球量寬 低息延續
陳永傑：全球量寬 低息延續
廖偉強：全球重返地區化利港樓
廖偉強：全球重返地區化利港樓
布少明：「撤辣」才是對業界最大扶助
布少明：「撤辣」才是對業界最大扶助
李志成：匯控「失息」 磚頭保值
李志成：匯控「失息」 磚頭保值
盧楚仁：不相信股災就此告一段落
盧楚仁：不相信股災就此告一段落
EAST 17成昌樓 享避風塘景 主打細戶招租
EAST 17成昌樓 享避風塘景 主打細戶招租
瓏門實呎跌穿1.6萬大關
瓏門實呎跌穿1.6萬大關
投資年金非為賺錢 對冲「長壽」風險 保障退休後有穩定收入
投資年金非為賺錢 對冲「長壽」風險 保障退休後有穩定收入