狙擊手由擁抱中資股 變沽空中資股

紀錄片《中國騙局》載中資股狙擊歷史

於2010年左右，赴美上市的中國公司靠「中國故事」大受追捧，實際卻多是二、三線城市的能源股，靠「借殼上市」加捏造銷售數字才得以入場。成為沽空界名人前，Bonitas創始人任職小型投行Roth Capital，推銷中國公司新股，Wolfpack創始人則在基金公司買入中國公司股票，大幅套現獲利。渾水令東方紙業假數曝光後，才令到這兩名原本擁抱中資股的人士，開始沽空事業。

「空軍」形成規模，於兩年間，包括索昂新能源、中國綠色農業在內的數間公司接二連三潰不成軍。美國散戶因騙局損失無數，有華裔美國人將一半資產押在此類股份上，最後公司退市，血本無歸。影片最後，Wolfpack創始人寧願不賺錢，赴國會希望政府可加強規管中國公司，卻遭政要無視。不知今日的瑞幸咖啡，又會否帶來改變？