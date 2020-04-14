經濟

沽空機構︰中概股頻造假 因沒罰中介 企業自爆或與影子銀行貸款出問題有關

【明報專訊】內地公司接連赴美上市，但去年上市的市場焦點股份瑞幸咖啡自爆財務造假，上市多年的好未來教育亦隨即自認造假數。兩隻中概股均曾遭沽空機構狙擊，多家沽空機構對本報表示，兩單案時間上雖或為偶然，但助長中國公司造假的環境數年來卻從未改變。Bonitas Research指出，有份編造「中國故事」的投資銀行、審計師均未因失職受相應懲罰，成為日後再次造假的誘因之一。GMT及殺人鯨資本（Blue Orca Capital）則指出，美國對中概股審計監管及司法審判均受掣肘，預料曝光個案只會陸續有來。

明報記者 馬迪帆

瑞幸股價一度暴跌九成，市值蒸發近350億元，均是股東血淚。此情此景頗為熟悉，約10年前，中國公司在美造假曾引發沽空潮，後被拍成電影（詳見配稿）。沽空機構Bonitas Research創始人Matthew Wiechert對本報表示，瑞幸醜聞會否阻止「中國騙局」赴美上市仍有待觀察，但肯定未來「有需求便仍有供應」。他表示，低質素中國公司不會因瑞幸出局便收手，而華爾街投行、律師、審計師仍受巨額佣金吸引，美國證交會對中介的懲處卻不足以造成阻嚇作用。Wiechert表示，瑞幸個案本應已大到令美證交會採取行動，加強對中國公司規管，但他不會寄望今次能產生改變。

中美無引渡條例 企業老闆「無有怕」

除懲處力度不足外，中概股亦因中美兩國處處不咬弦，反而獲得在美國造假的「先天便利」。以司法審判角度看，沽空機構GMT分析師Nigel Stevenson指出，中美之間並無引渡條例，即使中國公司董事在美國犯下詐騙罪行，亦未必可被引渡回美國接受審判。據了解，以瑞幸一案為例，若高層為中國公民，即使美國對其提出通緝，也未必能將其引渡，更遑論進行審判。另一大「便利」，又是因中美間無合作，美國監管機構上市公司會計監督委員會（PCAOB）無法獲得中概股於中國的審計底稿，對此沽空機構殺人鯨資本創始人兼首席投資官Soren Aandahl直言，有美股竟然可免於PCAOB的監管，是一項「錯誤」。

美監管機構無法獲中概股審計底稿

各家沽空機構對中概股假數接連曝光的原因持不同看法，殺人鯨資本對本報表示，或因為新冠肺炎擾亂了中國「影子銀行」的運作，致使造假公司資金鏈斷裂，GMT則提出或是瑞幸一案後，審計師開始採用更嚴格標準。但3家機構均十分肯定，未來中國公司的造假曝光仍將繼續。Aandahl表示，瑞幸醜聞打破了散戶以往對機構投資者的盲目信任，他提示，「聰明錢」也可能被愚弄，無論誰人也不能代替投資者自己做好功課。

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