卓佳溫佩麟：混合會議助安坐家中參加股東會

溫佩麟透露，隨着港府上月底公布「限聚令」限制超過4人以上聚集後，不少上市公司近日已向卓佳查詢，希望在即將舉行的AGM上採用卓佳的混合會議系統，「目前政府呼籲市民少接觸少見面，盡社會責任的上市公司自然會衡量是否需要減少親身出席AGM的人數，提供讓股東安坐家中、透過智能手機或桌面電腦也能出席AGM的另一選擇」。

至於上市公司採取該混合會議系統的收費，溫佩麟指出，入場費由數萬元起，最終則要視乎經此途徑參加AGM的股東人數，因為經核實身分的股東在家中以智能手機或桌面電腦進行投票及提問時，卓佳需要安排人手進行點票及處理提問。

非實物持股股東現難出席股東會 問題可解決

卓佳早在去年已斥資數百萬元研發上述混合會議系統，溫佩麟坦言，他當然沒有想到今年AGM高峰期前會爆發新冠肺炎令需求大增，當時他的初心是，AGM是股東一年一度與管理層溝通的平台值得高度重視，但目前一般僅持有實物股票的股東才可參加AGM，經由銀行或券商等代理人（Nominee）持有股票、非持有實物股票的股東卻難以參加，後者往往佔股東數目的大多數，卻被拒諸AGM門外，實屬市場痛點，故他希望解決此問題。同樣重要的是，上市公司亦會因應需要不定期召開股東特別大會（EGM）討論及決定重大問題，非持有實物股票的股東現亦難以參加EGM，該系統可把問題一併解決。

卓佳香港企業服務執行董事何詠紫解釋，根據本港法例，只有名字列於上市公司股東名冊上的股東，才可出席股東會（包括AGM及EGM），若股東持有實物股票，其名字自然會出現在股東名冊上，參加股東會沒有問題；但若股東是經銀行或券商等代理人持有股票，上市公司股東名冊只會顯示有關股票屬港交所（0388）的中央結算及交收系統(The Central Clearing And Settlement System、CCASS)名下，由於上市公司亦根本不知道CCASS背後誰是真正股東，這些非持有實物股票的股東便難以出席股東會。

尋求港交所合作 提供非實物持股股東名單

溫佩麟認為，上市公司若採用卓佳上述混合會議系統，可以幫助非持有實物股票的股東參加股東會，從而提升企業管治；卓佳的收費由數萬元起，相信很多上市公司有能力支付，而將來該系統被廣泛應用後，上市公司租用作股東會場地的酒店會議廳面積亦可減少，節省成本。

總結是次訪問時，溫佩麟強調，目前最需要港交所與卓佳合作，才可將整件事情做得更好。他解釋，上市公司即使現已採用卓佳的混合會議系統，亦難以向CCASS取得代理人背後真正股東的資料，從而邀請這些股東出席股東會；若港交所願意向代理人索取，並向上市公司提供非實物持股股東資料，並且在系統上作出配合，便可提高上市公司使用該混合會議系統的誘因。

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