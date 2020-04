貝萊德Bob Miller：聯儲局借鑑二戰經驗 無限買債壓低息率

【明報專訊】貝萊德美國固定收益投資主管Bob Miller表示,美國聯儲局上周公布會議紀錄,提出將會因應需要購買足夠金額的資產(Asset purchase in the amounts needed),支持在新冠疫情下市場繼續運作及引領經濟復蘇,這說法與歐洲央行前行長德拉吉(Mario Draghi)在2012年歐債危機高峰期指會採取一切手段(whatever it takes)帶領經濟走出危機的說法相似。