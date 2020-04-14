貝萊德Bob Miller：聯儲局借鑑二戰經驗 無限買債壓低息率

資產負債表年內料破10萬億美元 佔GDP逾五成

事實上，聯儲局於上月23日已宣布將會無限量寬（QE）買債，美股三大指數亦於當日見底，至今不足三星期已反彈兩成至三成，故該政策對市場的支持可謂立竿見影。Miller預測，隨着聯儲局繼續大舉買債，該行資產負債表的規模（編按：現已突破6萬億美元，圖1）在未來一年將超過10萬億美元，超過美國GDP的50%，此一救市力度已經超過2008年金融海嘯時，較合適的對比要回看當局在1939至1945年第二次世界大戰時所採取的措施。

Miller指出，美國在第二次世界大戰期間，聯儲局的其中一項主要政策目標，是不容許任何年期國債孳息率上升至對經濟不利的水平，而長年期國債孳息率亦要高於短年期，令孳息率曲線（Yield Curve）的斜率趨正（圖2）；在二戰期間任職聯儲局主席的Marriner Eccles便曾就此表明：「我們的政策是要維持此現有息率走勢，市場對此亦普遍接受。」Miller估計，這可能也是現時聯儲局在未來一段時間的政策方向。

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