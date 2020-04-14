易方資本王華：5G起革命 看好電訊股

【明報專訊】在復活節長假期前，不論本港及美國新冠肺炎疫情均有改善迹象，美股三大指數上周均勁升逾一成，而恒指亦回升1064點或4.58%，今期封面故事由易方資本投資總監王華及貝萊德美國固定收益投資主管Bob Miller分析最新形勢。王華認為，隨着第五代流動電話（5G）的普及，為內地及本港電訊股帶來中長期投資機會，他看好聯通（0762）、數碼通（0315）及和記電訊香港（0215），有關股份在疫市亦具備防守力；Miller分析，美國聯儲局會參考第二次世界大戰期間的經驗，向市場注入足夠資金支持美國經濟，預料當局資產負債表規模年內將突破10萬億美元。另外，卓佳香港行政總裁溫佩麟亦提醒，上市公司股東在今年疫情下出席股東周年大會須留意的地方。
明報記者 葉創成
恒指上月23日短期見底後，過去兩個多星期從低位反彈逾一成以來，內地及本港電訊股是其中一個明顯跑贏大市板塊，聯通、數碼通及中移動（0941）股價期內升幅介乎15.5%至28.9%，只有和記電訊香港略為跑輸大市（見圖）。王華在專訪中分析，內地及本港電訊股近日已開始向客戶推出5G服務，由於5G月費較高，由此可以賺取較高的每月每戶平均收入（ARPU），與此同時，營運商鋪設5G網絡的成本並不如市場預期般大，利潤率料擴闊，對業績屬正面，故股價上升有基本因素支持。
5G有助港電訊商提升收益
在本港電訊市場，中移動香港、和記電訊香港旗下3HK、香港電訊（6823）旗下1010及csl近日已推出5G月費計劃，而數碼通亦正就此積極部署。其中，中移動香港以198元優惠價提供30GB的5G本地數據，即每GB數據收費為6.6元，對比4.5G月費為138元/6GB數據（即每GB數據收費為23元），客戶採用5G服務的話，每GB數據收費明顯較低。
王華分析，從電訊商的營運角度來說，既然它們現已鋪好部分5G網絡，自然愈多客戶使用便愈好，而隨着客戶採用月費較高的5G計劃後，其ARPU也會提高；而從消費者的角度出發，若屬高數據用量，由於採用5G月費後每GB數據收費明顯較低，亦具備吸引力。因此他預期5G可在本港慢慢普及，對相關電訊股屬正面。
至於投資5G網絡的成本，王華引述本港電訊商管理層的觀點，首先它們需要向港府支付的頻譜使用費不高（編按：港府去年10月拍賣200MHZ（兆赫）5G頻譜，中移動香港、香港電訊、數碼通及和記電訊香港分別投得60兆赫、50兆赫、50兆赫及40兆赫，本月1日生效，有效期為15年，使用費合共為10.06億元），僅是台灣同業的幾分之一，而且鋪設網絡的資本開支非外界想像般大。他認為，此舉意味本港電訊商日後需要在損益表上扣減的折舊攤銷相對減少，有利盈利增長。
內地電訊市場方面，王華分析，由於監管當局今年以來再沒有提出「降費提速」的要求，營運商推出5G服務時可以提高月費，從而改善ARPU，營運環境屬近年最佳。
至於外界近年一直擔心內地電訊股需要投入大量資本開支於5G投資的問題，王華指出，內地鋪設5G網絡將分為增強移動寬頻（enhanced Mobile BroadBand、eMBB）、超可靠低延遲通訊（ultra Reliable Low Latency Communications、uRLLC）及大型機器通訊 （massive Machine Type Communications、mMTC），分別可應用於個人通訊、物聯網及車聯網。他估計，eMBB、uRLLC及mMTC的網絡分別於去年、明年及2024年開始與建，於2025年悉數完工，即整個5G網絡建設期為期7年，是4G網絡的1.5倍，有關資本開支因此亦可以攤分至更長年期支付。
內地5G建網料7年完成
另外，王華指出，內地三大電訊商的eMBB 5G網絡現已完成一部分，故亦開始在一二線城市向個人客戶提供5G服務，由4G升級至5G月費計劃；而uRLLC及mMTC分別涉及物聯網及車聯網，有關5G服務以企業為主要客戶，為電訊商帶來開拓收入的重大商機。
電訊股現金流強 疫市具防守力
王華續說，內地過去一直有分析認為，監管當局應將中移動及中電信（0728）合併，減少電訊市場上不必要的競爭，若成事的話，對該板塊更屬重大利好。
總結是次訪問時，王華表示，在目前全球新冠疫情威脅未除之際，投資者選股宜重視防守力，而他是次看好的本港及內地電訊股，均可以每月向客戶收費，現金流穩定，而且本身資產負債表亦十分穩健，坐擁大量現金，過去一段長時間亦有穩定派息的紀錄，可作為投資者穩健收息之選，「即使若疫情不幸延續令內地及本港經濟繼續受壓，電訊股至少亦不會像其他公司般需要供股或停止派息」。
[封面故事]
相關字詞﹕第五代流動電話(5G) 電訊股 第二次世界大戰 貝萊德美國固定收益投資主管Bob Miller 易方資本投資總監王華