易方資本王華：5G起革命 看好電訊股

明報記者 葉創成

恒指上月23日短期見底後，過去兩個多星期從低位反彈逾一成以來，內地及本港電訊股是其中一個明顯跑贏大市板塊，聯通、數碼通及中移動（0941）股價期內升幅介乎15.5%至28.9%，只有和記電訊香港略為跑輸大市（見圖）。王華在專訪中分析，內地及本港電訊股近日已開始向客戶推出5G服務，由於5G月費較高，由此可以賺取較高的每月每戶平均收入（ARPU），與此同時，營運商鋪設5G網絡的成本並不如市場預期般大，利潤率料擴闊，對業績屬正面，故股價上升有基本因素支持。

5G有助港電訊商提升收益

在本港電訊市場，中移動香港、和記電訊香港旗下3HK、香港電訊（6823）旗下1010及csl近日已推出5G月費計劃，而數碼通亦正就此積極部署。其中，中移動香港以198元優惠價提供30GB的5G本地數據，即每GB數據收費為6.6元，對比4.5G月費為138元/6GB數據（即每GB數據收費為23元），客戶採用5G服務的話，每GB數據收費明顯較低。

王華分析，從電訊商的營運角度來說，既然它們現已鋪好部分5G網絡，自然愈多客戶使用便愈好，而隨着客戶採用月費較高的5G計劃後，其ARPU也會提高；而從消費者的角度出發，若屬高數據用量，由於採用5G月費後每GB數據收費明顯較低，亦具備吸引力。因此他預期5G可在本港慢慢普及，對相關電訊股屬正面。

至於投資5G網絡的成本，王華引述本港電訊商管理層的觀點，首先它們需要向港府支付的頻譜使用費不高（編按：港府去年10月拍賣200MHZ（兆赫）5G頻譜，中移動香港、香港電訊、數碼通及和記電訊香港分別投得60兆赫、50兆赫、50兆赫及40兆赫，本月1日生效，有效期為15年，使用費合共為10.06億元），僅是台灣同業的幾分之一，而且鋪設網絡的資本開支非外界想像般大。他認為，此舉意味本港電訊商日後需要在損益表上扣減的折舊攤銷相對減少，有利盈利增長。

內地電訊市場方面，王華分析，由於監管當局今年以來再沒有提出「降費提速」的要求，營運商推出5G服務時可以提高月費，從而改善ARPU，營運環境屬近年最佳。

至於外界近年一直擔心內地電訊股需要投入大量資本開支於5G投資的問題，王華指出，內地鋪設5G網絡將分為增強移動寬頻（enhanced Mobile BroadBand、eMBB）、超可靠低延遲通訊（ultra Reliable Low Latency Communications、uRLLC）及大型機器通訊 （massive Machine Type Communications、mMTC），分別可應用於個人通訊、物聯網及車聯網。他估計，eMBB、uRLLC及mMTC的網絡分別於去年、明年及2024年開始與建，於2025年悉數完工，即整個5G網絡建設期為期7年，是4G網絡的1.5倍，有關資本開支因此亦可以攤分至更長年期支付。

內地5G建網料7年完成

另外，王華指出，內地三大電訊商的eMBB 5G網絡現已完成一部分，故亦開始在一二線城市向個人客戶提供5G服務，由4G升級至5G月費計劃；而uRLLC及mMTC分別涉及物聯網及車聯網，有關5G服務以企業為主要客戶，為電訊商帶來開拓收入的重大商機。

電訊股現金流強 疫市具防守力

王華續說，內地過去一直有分析認為，監管當局應將中移動及中電信（0728）合併，減少電訊市場上不必要的競爭，若成事的話，對該板塊更屬重大利好。

總結是次訪問時，王華表示，在目前全球新冠疫情威脅未除之際，投資者選股宜重視防守力，而他是次看好的本港及內地電訊股，均可以每月向客戶收費，現金流穩定，而且本身資產負債表亦十分穩健，坐擁大量現金，過去一段長時間亦有穩定派息的紀錄，可作為投資者穩健收息之選，「即使若疫情不幸延續令內地及本港經濟繼續受壓，電訊股至少亦不會像其他公司般需要供股或停止派息」。

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