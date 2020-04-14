十大屋苑周末20宗 個半月最旺

復活節4日長假共27宗成交

中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島31座中層C室，實用面積536方呎，屬2房間隔，原業主將單位作收租，單位交吉後，於本月叫價850萬元放盤，經議價後，新近減價52萬元或6%，最新以798萬元獲新買家承接，實呎14,888元。單位原業主於2012年以500萬元購入，持貨8年，帳賺298萬元或約60%。上述成交為屋苑自今年2月初以來，再度失守800萬元關口，當時一個位於2座中層C室的2房單位以790萬元易手。

海怡兩房兩月來再跌穿800萬

另外，在限聚令下，睇樓活動雖受阻，但仍無損部分買家入市意欲，其中將軍澳4日假期內共錄約45宗成交，佔本月約半個月100宗的45%。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，區內成交量於長假期增加，其中維景灣畔本月暫錄4宗成交，平均實呎1.7萬元，最新一宗為2座中層D室，實用781方呎，3房套間隔，原業主最初叫價1550萬元放盤，累減160萬元或10%後，最新以1390萬元成交，實呎17,798元。原業主2005年11月559萬元購入，持貨逾14年，帳面獲利831萬元或約1.5倍。

將軍澳半月百成交 4天長假佔45宗

此外，九龍畢架山花園新錄得一宗低市價成交。市場消息表示，單位為畢架山花園2座極高層C室，實用844方呎，3房套間隔，以1280萬元成交，實呎15,166元，成交價較市價低約8%。原業主於1993年以478萬元購入，持貨27年，帳面獲利802萬元或約1.7倍。