復活節長假一手沽不足百伙 14年首見

琨崙連沽2伙 吸金逾6396萬

據成交紀錄冊顯示，琨崙最新沽出青玥琳20A號，實用面積2389方呎，屬3套房間隔，以2788萬元成交，實呎11,670元；另一個單位為青玥琳11B號，實用面積2327方呎，屬4套房間隔，連550方呎平台及195方呎天台，日前以3608萬元成交，實呎15,505元。項目新近錄得的2宗成交，套現共約6396萬元。

The Carmel複式戶實呎破2萬

永泰地產（0369）旗下屯門青山公路項目OMA by the Sea部署推出之際，同系的兩個項目亦各錄得新成交。毗鄰的The Carmel日前就以實呎2萬元破頂價沽出一伙複式特色戶，單位為1座9樓及10樓E室，實用1418方呎，成交價達2921萬元，做價為項目分層單位新高。同時，位於掃管笏的OMA OMA，亦於復活節假期間沽出6伙，成交價介乎549萬至837萬元，其中一伙位於1B座15樓G室，實用面積617方呎，屬3房間隔，以837萬元成交，實呎1.36萬元。項目6伙共套現4075萬元。

御半山II期4天沽14伙

另外，新地（0016）屯門御半山II期於復活節假期首日推售22伙，而4日假期累沽14伙，佔長假期整體一手成交量約15%，已是長假中售出最多單位的新盤，單位成交價介乎545.5萬至941.9萬元，合共套現逾9491萬元。至於興勝創建（0896）發售的WEST PARK於4日內亦連沽5伙，包括4伙2房單位及1伙3房單位，成交價由700萬至931.5萬元。信置（ 0083 ）大埔白石角逸瓏灣8，亦累計沽出4伙。