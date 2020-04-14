新按保申請不足半年破9000宗

2至3月錄3666宗新申請

事實上，翻查以往資料，金管局高級助理總裁劉應彬上3月初曾指出，截至今年1月底，當局收到合共5409宗在新按保範圍內的申請，其中超過九成為首次置業人士。換言之，今年2、3月疫情虐肆最嚴重的時期，有約3666宗新按保申請。

若參考金管局資料，每月批出按保（包括新按保及原有按保）數字有上升趨勢，上月份就涉及3437宗（見圖），比2月份的2290宗多出五成，為近年新高，涉及金額178.21億元，同為新按保推出後最多，比2月份的119.16億元按月增近五成。

經絡按揭轉介研究部數據分析，截至上月、即措施推行近半年後，經絡按揭客戶選用六成以上的按揭成數比例佔整體申請接近四成，比放寬按保前即2019年9月的18%大幅上升，並創逾5年新高。若以高成數按揭再作細分，選用八至九成按揭成數比例表現突出，從今年3月數據顯示，最多人選用八至九成的按揭成數，佔整體18%，並且已連升7個月，創下自2004年7月的逾15年新高。中原按揭亦指出，該公司客戶個案中，最近申請選用按保佔整體比例達49%，較修訂前約31%明顯增加。