寬按保入市買家部分淪負資產 有些估值半年跌逾一成 業界料首季負資產破千宗

明報記者

業界估計，最快本月底公布的今年首季負資產數目勢破千宗。資料顯示，金管局今年1月底公布，去年第四季負資產個案較第三季已回升1.4倍至128宗。翻查資料，對上一次破千宗負資產個案，要數到2016年次季，當時錄得1307宗負資產個案。2008年金融海嘯，負資產個案曾破萬宗，2003年SARS時更錄逾10萬宗負資產個案。

負資產或4年來首破千宗

放寬按保本周剛滿半年，本報抽取10個於去年10月下旬至11月中易手的二手住宅，以兩大銀行包括匯豐銀行及中銀（香港）的最新網上估價（即涉20宗估價），與當時成交價相比，發現全線估價均比當時成交價低，跌幅約由近2%至近13%不等，其中有半數個案估價比購入價低超過5%，更有三個個案最新估值比買入價低超過10%。

負資產08年金融海嘯曾破萬宗

其中以沙田第一城一個實用284方呎的44座低層B室最誇張，業主當時以525萬元購入，其後透過匯豐銀行承做按揭，在新按保下單位最多可承做九成按揭。不過，匯豐銀行最新對該單位的估值為457萬元，遠較當時購入價低12.95%，換言之該單位很大可能已成為負資產。中銀對該單位最新的估值亦只有474萬元，比購入價低9.71%。

買家高追 碧堤2房賣貴6%

事實上，由於當時政府公布新措施後，不少市民急於買樓，部分更是高追入市，如深井碧堤半島8座逾40樓以上E室，2房間隔，去年11月按保放寬後以690萬元易手，惟本月一個同座50樓以上E室，成交價僅為650萬元，即低層比高層同類單位賣貴40萬元或6%；上述單位最新估值介乎658萬至664萬元，比買入價低3.76%至4.63%。

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，現時樓價由去年高位至今平均跌約9%，由去年10月中放寬按保至今平均跌約4%，但由於不同單位跌幅參差，部分單位樓價已跌逾一成，導致部分單位剛上會不久、且選用九成按揭的用家跌入負資產，預料即將公布的首季負資產數字，將為近4年來首度重現逾千宗水平，至於未來數字會否持續上升，則要視乎樓價下跌速度及疫情發展。

王美鳳續指，現時大部分按保用家均會加借按揭保費於按揭金額以便一併供款，實際按揭成數可達92%至93%（計及大部分保費設有折扣），若供款初期樓價已累跌超過8%，或已令這些高成數按揭用家跌入負資產行列。