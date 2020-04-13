本月15宗大額一手成交 涉逾8.5億 金額最高一宗近1.5億 貴價樓或仍具承接力

明報記者 林可為

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在新冠肺炎疫情持續嚴峻下，4月有機會出現零新盤推出的局面。

業界料本月或零新盤開售

事實上，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第2期、長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY兩個大型焦點新盤，現時均未有公布具體銷售部署，而復活節4天公眾假期，發展商只能以售賣餘貨為主，特色戶和洋房則繼續以招標形式發售。

可留意的是，雖然新冠疫情重創本港旅遊，零售和飲食業，惟貴價一手特色戶近日仍具承接力，本月暫時錄得的15宗主要大額一手豪宅成交，吸金總額逾8.5億元；當中涉最大金額一手成交，來自建滔（0148）持有的沙田九肚麗坪路駿嶺薈，最新售出58號洋房，物業實用5336方呎另連花園和天台，成交價逾1.494億元、實呎2.8萬元。

華懋系豪宅銷情不俗

另華懋旗下九龍塘雲門，新近亦透過招標以9900萬元（不連車位），售出第2座12及15樓複式B室，單位實用2379方呎另連平台和天台，實呎41614元；連同同系屯門青山公路琨崙至少售出4伙、套現逾1.29萬元，華懋系內兩個豪宅這5宗成交，銷售總額約2.3億元。

此外，個別更創相關屋苑的新高價紀錄，如鷹君（0041）旗下大埔白石角朗濤，日前以8792.3萬元售出第2座15及16樓、實用面積2697方呎A室複式特色戶，成交呎價3.26萬元，創項目呎價新高。

至於今年首季估計累積賣出810伙、套現逾65億元，成為首季賣樓王的新地，近日同樣主力發售餘貨，旗下將軍澳已屆現樓的天晉IIIB期、海天晉的特色戶均具承接，兩盤近日售出兩伙，合共套現逾5810萬元。