雅居樂評級展望 標普下調至負面

【明報專訊】評級機構標普認為，由於雅居樂（3383）的去槓桿計劃很大程度上依賴未來12個月的收入及債務控制，因此質疑計劃成效，另加上新冠肺炎疫情爆發，集團在年內的合同銷售表現仍然充滿挑戰，雖然集團首季銷售額已達成其全年目標的13％，不過標普考慮到，今年餘下時間的銷售在疫情陰霾下仍充滿不確定。鑑於雅居樂資本支出大及銷售增長緩慢，其展望被標普由穩定下調至負面。
負面展望反映雅居樂收入增長慢
標普指出，負面展望反映雅居樂在收入增長緩慢，及進取房地產開發投資的情况下，其去槓桿計劃在未來6至12個月內不會有實質成果。另一方面，集團在房地產開發業務上的擴張速度亦差過標普預期，因此下調其評級。標普續稱，雖然雅居樂在過去兩年透過債務融資進行大量房地產收購，不過結果卻導致收益率下降，加上土地成本上漲及海南省房地產市場政策所限，雅居樂的利潤會進一步受壓，因此其債務對稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）比率在未來一年內都不會有明顯改善。
不過，標普相信，雅居樂在年內或會有小幅度反彈，預計集團今年的房地產業務收入將錄得10%至15%增長，非房地產業務收入有50％至60％增長，時強調其流動性依然良好，並指雅居樂擁有豐富的融資經驗，可以滿足融資及再融資的需求。