雅居樂評級展望 標普下調至負面

負面展望反映雅居樂收入增長慢

標普指出，負面展望反映雅居樂在收入增長緩慢，及進取房地產開發投資的情况下，其去槓桿計劃在未來6至12個月內不會有實質成果。另一方面，集團在房地產開發業務上的擴張速度亦差過標普預期，因此下調其評級。標普續稱，雖然雅居樂在過去兩年透過債務融資進行大量房地產收購，不過結果卻導致收益率下降，加上土地成本上漲及海南省房地產市場政策所限，雅居樂的利潤會進一步受壓，因此其債務對稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）比率在未來一年內都不會有明顯改善。

不過，標普相信，雅居樂在年內或會有小幅度反彈，預計集團今年的房地產業務收入將錄得10%至15%增長，非房地產業務收入有50％至60％增長，時強調其流動性依然良好，並指雅居樂擁有豐富的融資經驗，可以滿足融資及再融資的需求。