屯門地公司有個人小股東 Ken Sir：不涉非法集資

2018年投得屯門藍地住宅地

根據公司註冊署資料，擁有屯門地皮的寶庭重建發展，由寶庭重建策劃持有52%股權，另由19名股東持有其餘48%股權，其中6人為個人股東，其餘為公司股東；寶庭重建策劃架構類似，由大股東寶庭集團持有54%，其餘股權由11名股東持有；至於寶庭集團則由呂宇健及袁裕深各持股67%及33%。呂宇健在聲明中指出，「寶庭重建發展」和「寶庭重建策劃」的業務涉及土地及物業收購，公司按照香港法律以有限公司形式註冊，全部董事及股東經過公司註冊處審核並登記，資料公開透明。他又表示，自己及寶庭重建從未亦無權管理及控制該等股東公司的任何日常營運及公司決定。

呂宇健表示，寶庭重建於2018年10月以8319萬元投得屯門藍地福亨村住宅地盤項目，早前向城規會正式遞交申請文件，現已完成公眾諮詢程序，並已排期審議申請。若過程順利，地盤相信能在一年內動工。他表示，兩間寶庭重建的業務，有徵詢獨立法律意見，絕不涉及非法集資，包括集體投資計劃，又期望傳媒作出評論時，能保持客觀立場，避免先入為主。

根據證監會指引，集體投資計劃一般包括四項元素：計劃涉及就財產而作出的安排、參與者對有關財產管理無日常控制權、涉及財產由營辦有關安排的人管理，參與者供款和利潤或收益是匯集的，以及有關安排的目的，是讓參與者能夠分享或收取管理該項財產而產生的利潤或回報。

指業務涉機密 不能透露合作單位

呂宇健又稱，他從事舊樓重建相關業務已達十餘年，有關他及相關公司業務的合作伙伴或生意往來，涉及商業機密，不能透露合作單位的身分及業務內容。

對於早前本報報道，呂宇健去年底在業主會講座中教授收購舊樓的方法，純屬「描述市場上存在的不正當手段，提醒學員留意，內容全屬教學討論用途」。