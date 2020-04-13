保監局：主要保險公司已延保費寬限期

保監局回覆本報查詢時表示，局方與業界保持緊密聯繫，鼓勵保險公司在艱難時期為投保人提供適時支援。業界已在2月開始陸續推出一系列紓緩措施，除延長保費寬限期外，個別保險公司亦已推出擴大醫療保障、放寬住院保障限制、簡化和加快索償處理程序、提供額外住院現金保障、身故保障等措施。

保險公司一般予客戶30日續保

一般而言，多數保險公司會給予客戶30日的續保保費寬限期，只要客戶在寬限期內交費，保單仍會視為有效，否則客戶需申請復效或重新核保，例如要求提交醫療報告，令客戶以往受保項目有機會因此不保。

現時主要保險公司已延長寬限期至90日，適用的保費到期日則有所不同，安盛、富通、蘇黎世保險在6月底前到期的保費的寬限期可延至90日，友邦（1299）、宏利（0945）限於4月底前到期保費。保誠（2378）早前公布在3月1日前到期的保費會延長寬限，該行表示正檢視續交保費寬限期等保障，有關詳情將稍後公布。

部分保險公司亦針對特別情况，額外再延長續保寬限期，保誠客戶在2月26日或之前持有生效的醫療或危疾保單，客戶在年底前非自願失業連續超過30日，可申請延期繳付保費180日，匯豐保險客戶若確診新冠肺炎，由2月起計的12個月月到期保費寬限期將延至180日。