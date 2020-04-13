國際家居零售：國際採購難 日本城自產口罩

主席魏麗霞：最難在原材料穩定供應

魏麗霞憶述，今年1月中公司口罩存貨售罄後，團隊如常訂貨，一般需要一個月才到貨，但農曆新年前內地疫情爆發，年廿八（1月22日）起香港全民搶購口罩，幸好當時有一批越南口罩及時到港，同事唯有放棄農曆新年假期，最終趕在大年初一（1月25日）出售合共80萬個口罩，稍解燃眉之急。

她形容當時的採購過程「痛苦」，隨着疫情大流行後，多個國家及地區亦陸續禁止口罩出口，由最初的台灣、到韓國、印度等地，她表示有很多事物已「唔係有錢就買得到」。既然口罩對市民十分重要，生產口罩已非單純商業決定，她相信這亦是香港各界紛紛生產口罩的原因。魏麗霞指出，集團在港設有塑膠廠，亦有銷售平台，因此生產的最大困難在於口罩主要原材料熔噴布能否獲穩定供應，冀於4月公布詳情。她希望日後在日本城店舖有一個角落，如日本的藥妝店般有多款口罩供選購。

日本城最初以排隊方式出售口罩，現時已改為在自家應用程式「派籌」，再到指定分店取貨。魏麗霞表示，每次出售口罩都經過大量討論，例如何時宣布、出售店舖位置等，因為擔心場面失控，希望市民安全地購買到口罩。她表示，每次口罩運送到店舖時，街上行人看到就「唔肯走」，因此每每正式公布開賣不久就會售罄，她希望前線員工多包容，集團亦盡量平衡出售地點及時間。

轉型「便利綜合店」增競爭力

問及對香港零售業的看法，魏麗霞指出，艱難非近期的事，「呢三幾年都好難做」，租金、人力資源均是很大負擔，加上香港網購日漸流行，希望可盡快過渡。不過，她認為，市民「唔會買支水都網購」，因此日本城近年除了家品，亦開始出售快速消費品（FMCG），並建立海外採購網絡，除了有助應對今次的物資搶購潮，未來希望轉型成「便利綜合店」，融合線上線下銷售渠道，加強競爭力。