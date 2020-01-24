內地周五公布首季GDP 料歷來最大跌幅

分析師料按季跌逾一成

富瑞分析師David Owen表示，由於仍未能確定新冠肺炎大流行對經濟所造成的破壞，因此歐洲市場一直起伏不定，加上全球經濟放緩，導致石油價格暴跌，而OPEC與俄羅斯的價格戰更是雪上加霜。因此，他認為，內地GDP數據對於衡量疫情對歐美經濟的影響有重要的參考價值。

英國牛津大學研究員George Magnus認為，中國首季度GDP收縮幅度或高達15％，並指疫情可能對今年餘下時間產生持久影響。他續指，自1970年代末，內地GDP平均每年有9.5％的增長，不過早在疫情開始前，內地GDP增長受累於貿易戰，已放緩至6％，疫情下經濟放緩意味中國將無法在今年實現十年內增長翻倍的目標。他又提醒，疫情帶來的長期影響可能是有更多企業會考慮將供應鏈轉出中國，並轉移至北亞國家。

不過，部分包括荷蘭國際集團（ING）在內的分析人士相信，由於中國內地政府迅速採取措施支援經濟，有助避免內地首季GDP大幅度下跌，隨着武漢解封，相信內地在今年第二季的GDP會有反彈。