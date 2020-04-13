法院因疫情停擺 礙上市公司私有化

目前不單香港法院，離岸公司註冊地亦出現類似情况，因此除在港註冊的會德豐外，同樣已宣布私有化、在百慕達註冊的利豐（0494）公布，需要將寄發股東通函時間延遲至5月31日。有熟悉私有化程序的企業融資界人士指出，根據慣例，上市公司有足夠理據，可向監管機構申請延遲寄發股東通函，例如近期新冠肺炎疫情影響，令法院運作停擺是最主要原因。他表示，相比香港法院排期一向較為困難，百慕達及開曼群島等法院，排期處理當地註冊成立上市公司私有化會較易預算，通常1個月多前安排好，便可如期舉行法院會議。

業界：倘股價波動 交易或現變數

業界人士指出，目前法庭停擺令私有化計劃延期的情况，無可避免會令到提出私有化的要約方遇上難題，由於私有化涉及價格比較，一旦在過程押後期間市場出現大幅波動，可能會令交易成敗出現變數。同時，由於要約方通常會透過借貸進行私有化，只要交易時間延長，要約方需要付出的利息成本亦會增加。以吳光正家族提出私有化會德豐為例，最多需要動用81.5億元向股東支付現金代價，假設全數透過借貸融資，額外增加財務成本或以千萬元計算。

華坊諮詢評估執行董事羅珏瑜表示：「今次會德豐私有化的交易最棘手及最具挑戰的部分，在於在當前高等法院因應疫情而停擺，致取得法院批准私有化要延期。」至於原有的作價條款是否仍然對股東繼續吸引，她認為，得依當時市况及涉及的公司本身之業務而定。