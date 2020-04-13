戶戶送增設中央廚房 助餐廳擴外賣範圍

上海弄堂：外賣佔七成營業額

戶戶送表示，新一家中央廚房「戶戶小廚」面積超過2877方呎，投資額逾千萬元；透過中央廚房模式，餐廳可以免卻長期租約、設備和建築保養等開支，擴張外賣覆蓋範圍。在中環、跑馬地及天后開店的中式餐廳上海弄堂，今年1月決定進駐中央廚房，負責人關淑逑稱，外賣難以完全彌補堂食，「但現時足夠維持營運，可以應付員工薪金開支」。

關淑逑透露，疫情爆發後，餐廳滿座率很低，擁有40多個坐位的中環分店，在疫情初期的晚飯時段只有5至6枱客人，限聚令生效後，更跌至2至3枱客人，但外賣數量錄得明顯增長，每日訂單超過60張，形容「做到無停手」；現時外賣佔其七成總營業額，相比以往則只有三成至四成，她表示，目前情况下「得堂食生存唔到」。

另一進駐中央廚房的湯水專門店SoupDay湯譜負責人Eric指出，近期生意增長很快，首季訂單、生意額按季升3倍。Eric指出，餐廳3月份中央廚房的訂單數目，較1月進駐初期增加近九成。

SoupDay：訂單較1月增近九成

問及打工仔在家工作對外賣影響，Eric認為中環區生意變得淡靜，但該區以外的外賣訂單有增長。