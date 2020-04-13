外賣平台生意飈 上周增逾千派送員

戶戶送全年目標增至8000派送員

本港經濟滿佈陰霾，很多打工仔趁疫情兼職送外賣賺取外快，羅家聰表示，目前平台有4000至4500名「派送伙伴」，近期申請數目激增，單是上星期就增加1000名派送伙伴，公司早前上調全年送餐目標人數，由6500名調高至8000名，並指不排除再上調目標。

目前戶戶送平台上餐廳超過6500家，當中單是在1月起加入已高達1500家，公司早前上調全年營運目標，將餐廳合作目標由8000至9000家增加到1萬至1.2萬家。

羅家聰認為，近期增長主要受兩個因素帶動，首先是市場滲透率提升，由兩年前的8%至9%升至現時10%；其次是外賣頻率加強，由2年前每個月2.5至3次，現時升到4至4.5次，但對比倫敦等地，仍有增長空間。

退出台灣 專注香港等優勢市場

疫情亦改變外賣用戶習慣，羅家聰指出，更多人在家工作，中西區、九龍東等商業地區午間訂單下降，但深水埗、元朗、馬鞍山、荃灣等住宅區則上升。對於疫情後外賣生意會否倒跌，羅家聰稱：「疫情完結後，大家會出街，擴張速度會放慢，但整個（外賣）經濟圈仍會有增長。」

早前戶戶送撤出台灣，羅家聰表示，平台進駐當地約1年時間，與當地龍頭差距較大，故退出台灣市場，專注發展香港等較具潛力及優勢的市場。