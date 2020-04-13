餐廳東主：外賣競爭烈 實際幫助小 外賣App首季生意倍增 小店：難與大集團打價格戰

戶戶送：平台餐廳結業率急升至5%

銅鑼灣著名車仔麵店新記美食老闆黎太表示，就算想做消夜時段，但附近的酒吧及卡拉OK等停業後，客人大減，餐廳亦由凌晨2時提早至12時關門，生意普遍下跌三成至四成，不論午市、晚市生意亦不再旺場。

雖然各大食肆在外賣平台均折扣吸客，但黎太表示，如果因應疫情減價，日後要加回「人哋會唔高興」，笑言價格是十年如一日，「都唔係好貴」。

台式火鍋店：擬推其他菜式

疫情爆發初期，香港出現「打邊爐家族」確診，火鍋店頓成另一重災區。台式火鍋店「8鍋臭臭鍋」台籍負責人李小姐指出，相關新聞播出後，整個星期的堂食情况「很慘」，但同時增加了不少外賣訂單，現時佔總整生意約三成至四成，近日亦增加自取優惠，由原先的九折加至八折。她續稱，以往星期五晚上大多由晚上7時開始就需排隊輪候，現時堂食人數大減；午市更由近乎爆滿，現只餘下1至2枱生意，餐廳亦需縮減人手，由午市3個、晚市4個減至全日只有2個樓面，並正考慮推出火鍋以外菜式維持生意。

四寶食堂負責人阿基表示，今次新冠肺炎疫情較去年社會運動的影響更大，因為市民在遊行期間亦會幫襯食肆，但現時街上人流大減，不少上班族亦改為在家工作，加上「限聚令」餐廳入座客人數減半，整體生意下跌約三成至四成，主要是晚市生意大減。

他表示，就算有外賣生意的幫補不多，因為送餐需時或令食物質素下降，現時相關訂單只佔生意一成至兩成，又指幸好政府日前公布第二輪抗疫紓緩措施，「真係救一救命，唔係就一額汗」。

冰室負責人：客人普遍不願「搭枱」

銅鑼灣另一間冰室負責人Jason指出，雖然餐廳近日加入各大外賣平台，但區內住宅客不多，他形容外賣「個餅得咁大，你平人哋仲平」。他又稱，很多大集團加入外賣平台，所訂折扣往往更多，競爭十分激烈，但以他們為例，由於要繳付平台費用，普遍單價會調高兩成，因此外賣生意不易做。

他續稱，現時客人普遍不願意「搭枱」或是等位，3至4月生意大跌六成，餐廳亦需要求員工放無薪假以共渡時艱。

明報記者 李哲毅、蕭嘉聰