疫情衝擊 內地GDP今年不設目標？

此前市場一直猜測今年GDP增速目標定在幾多？但日前人行貨幣政策委員會委員馬駿公開建議今年內地不再設定GDP增速目標。此言一出，引起市場和學界一片熱議。

外商撤訂單減投資

眼下內地疫情已基本受控，各地正有序復工復產，恢復經濟秩序。但隨着歐美疫情持續升級，全球經濟面臨衰退，新一輪挑戰正步步緊逼。

不少內地外貿企業反映，近來已有許多國外訂單被撤銷，由此推斷未來幾個月內地出口不排除同比大幅下降。與此同時，外商直接投資情况亦將受到牽連。大量國外企業受疫情衝擊自身難保，遑論加大在他國的投資，即便仍在進行的投資合作也因全球範圍內的跨境旅行處處受限。

更要命的是，出口和外商直接投資下降會通過產業關聯效應衝擊其他行業。有鑑於此，即便當前初現復蘇勢頭，內地經濟仍要為大概率到來的二次衝擊做好準備。

憂目標「綁架」宏觀政策

依照中央提出「到2020年國內生產總值力爭比2000年翻兩番」的目標，今年內地GDP增速需要達到5.5%左右。但疫情之下，市場普遍預計這一目標難以實現。近來不少內地專家正對今年經濟發展目標如何設定展開論戰，其觀點大抵可分成兩派。

一派認為，今年內外環境不確定性過大，不應再設立GDP目標。否則一旦目標過高將「綁架」宏觀政策，可能迫使財政貨幣政策「大水漫灌」。同時，設定增速目標難免將各級政府關注度引至如何通過加大投資盡快提高GDP數字，而非將有限資源盡可能用於解決小微企業困境和就業等民生保障問題。另一派則認為，儘管GDP數字高一點或低一點不重要，但其作為經濟發展目標具有明確導向意義，改動應慎之又慎。尤其現階段內地正處於復工復產關鍵期，在尚未出現更科學可靠的參照前，不宜取消GDP增速目標，否則會影響各方復工復產積極性。無論GDP目標留不留，可以肯定的是，要完成任務絕不輕鬆。

此次疫情擴散速度之快、傳播範圍之廣令人始料未及，與之前各方預計不同，其帶來的經濟衝擊也難以一次結束，而是將分階段、多批次形成連續打擊。

如何制訂今年經濟發展目標，又該怎樣達到目標，眼下各種爭議不少。不過從近期中央的動作來看，宏觀政策對冲力度正在加大。

據統計，截至3月31日，各地發行新增專項債券已達1.08萬億元人民幣，發行規模同比增長63%，預計約提前2.5個月完成既定發行任務。近期人行亦再度實施定向降準，釋放長期資金約4000億元人民幣。此外，提高財政赤字率和發行特別國債等措施亦在醞釀之中。

至於這一系列措施能否吸取過去刺激政策的教訓，實現短期刺激與中期佈局發展相結合，並有針對性地解決疫情帶來的具體問題，助今年內地經濟發展達標，各方將拭目以待。

[馮其十 神州新形勢]