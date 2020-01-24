MCM核心區3舖本月結業

包括中環銅鑼灣及尖沙嘴分店

昨日網上盛傳，MCM位於中環娛樂行、銅鑼灣時代廣場，以及尖沙嘴海港城的分店，將營業至本月24日，3間分店在25日起結束營業，並遣散有關分店的職員，而上述3店停業後，MCM在港尚餘2間分店，分別位於沙田新城市廣場，及目前正暫停營業的機場分店。本報曾向MCM求證上述消息，而MCM回應指出，要與管理層作進一步了解後才有回覆。

營業至本月24日 遣散職員

本報記者曾走訪中環及銅鑼灣分店，兩店職員亦承認已收到通知，有關分店將營業至本月24日，並向記者表示，有關分店停業後，顧客仍可到沙田分店購物，或在品牌網站選購產品。

只餘沙田及機場2間分店

早年內地開放自由行來港，吸引大量內地旅客到港豪買奢侈品，帶動國際名牌搶租核心區旗艦店，MCM是其中之一，品牌早在2010年已租用中環娛樂行地下入口連地庫的巨舖，該店坐落於畢打街、皇后大道中、雲咸街及德己立街的交界處，熙來攘往，稱得上是中環的核心點。

中環商舖面積達8547方呎，MCM在2010年以月租200萬元租用該舖，租金較對上租金逾150萬元高出三成，折合呎租234元。MCM在2014年續租時，更以300萬元續租，較舊約租金增加五成，及後在2017年亦以月租300萬元續租3年，反映MCM對奢侈品消費具信心。

可惜，隨着自由行來港人數減少，來港旅客的消費力亦由高轉低，奢侈品零售寒冬降臨，部分國際品牌已放緩擴充。去年反修例事件引發連串示威遊行，加上今年新冠肺炎肆虐，有國際品牌更進行收縮，上月底美國Tiffany & Co.率先結束尖沙嘴廣東道1881 Heritage的業務，而上周意大利服裝品牌Valentino亦宣布，位於廣東道海港城逾1萬方呎的旗艦店，因租約期滿結束營運，連同MCM 3店將結業，是近三星期內，第3間國際品牌結束核心區業務。