受蓋茨演講啟發 Zoom創辦人赴美追夢

現年50歲的袁征，1987年就讀於山東科技大學，之後取得中國礦業大學工程碩士學位。他讀書時與女友（現在的太太）分隔兩地，一年只能兩次坐10小時以上的火車與對方見面，令他希望有一個裝置，讓他可與女友隨時面對面聊天。這經歷啟發了他發展視像會議系統。全美排名前200的大學，九成以上是Zoom的客戶。

拓視像會議系統

原為隨時可見遠地女友

Zoom去年4月在納斯達克交易所掛牌上市，發行價36美元，首日收市升72%至62美元，市值接近160億美元。目前市值較當時增長1倍。根據彭博億萬富豪榜的數據，袁征目前的身家有61.1億美元，在全球排名264。

在Zoom股價近期回落前，袁征等Zoom高層已在高位套現。根據美國證交會（SEC）的文件，袁征在1月14日出售價值1050萬美元（約8190萬港元）的股票，在2月12日又出售價值1250萬美元（約9750萬港元）的股票，至3月16日再出售價值1550萬美元 （約1.2億港元） 的股票，合共套現3億港元。此外，Zoom營銷總監佩洛西（Janine Pelosi）自2月也出售了接近1400萬美元 （約1.1億港元）的股票。

[企業地球村]