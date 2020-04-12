Zoom疫市爆升後急挫 網絡安全掀多處禁用 分析師下調評級：用戶免費轉付費挑戰大

資料來源：彭博社、MarketWatch、華爾街日報、Quartz、福布斯

Zoom近年發展迅速，過去3年銷售額增長10倍以上，收入由2017年的6080萬美元，增至去年的6.227億美元。期內Zoom由未見盈利，到去年錄得2530萬美元利潤，自由現金流達到1.138億美元。疫症期間，網上會議、遙距授課等需求激增，更令Zoom用戶人數直線上升，每日用戶數量由去年底的1000萬增至上月的2億。Zoom更成了Google Play商店及蘋果App Store最熱門的免費下載應用程式（App）之一。

疫情刺激需求 每日用戶增至2億

不過用戶增加之際，其安全及私隱漏洞逐漸顯現。例如會議過程未做到點對點加密（end to end encryption，即只有用戶接觸到通訊內容），只能保障用戶數據傳輸至Zoom時加密，意味Zoom有可能監察會議內容。Zoom更承認，部分通訊數據錯誤經由中國的伺服器傳送，這便觸動了西方社會的神經；作為美國公司，Zoom創辦人兼行政總裁袁征出生於中國的背景，在西方社會掀起中國政府可能監控歐美通訊的質疑。科技公司SpaceX、美國太空總署（NASA）等已禁止職員使用Zoom。上周Google也禁止員工用Zoom。台灣、德國亦禁止使用Zoom。新加坡亦公布禁用Zoom來作網上教學。

部分Zoom用戶上月底入稟加州法院提出集體訴訟，指控Zoom違反加州的數據保護法，未獲用戶同意與facebook共享數據，向其提出索償。紐約總檢察長辦公室上月底開始審視Zoom的私隱保護問題。聯邦調查局（FBI）亦發出警告，稱Zoom提供的視像會議服務可能受到「Zoom-Bombing」惡作劇攻擊，令用戶在視像會議期間可能被淫褻或仇恨信息干擾。

在免費用戶激增之際，部分付費用戶開始抱怨服務質素。諮詢機構Futurum Research的創始合伙人紐曼（Daniel Newman）向《華爾街日報》稱，一年前開始付費訂購Zoom的服務。早前由於無法將透過Zoom進行的會議內容存入雲端，他發電郵向Zoom查問原因，但一直未收到回覆。當他試圖通過實時聊天服務向客服查詢時，卻發現自己前面有近600人在排隊，唯有放棄。紐曼批評Zoom的服務質素，質疑其用戶增長遠超其基礎設備所能負荷的水平。

遭質疑基礎設備未能負荷客急增

袁征本月向用戶發出聲明，為近日其軟件服務所發生的問題致歉，承諾會改善。袁征表示，Zoom的原本設計是為有充分IT支援的大型企業提供服務，設計產品時沒預見短時間內全球會有大量在家工作、學習和社交的需求，各種意想不到的使用方式，為Zoom帶來無法預料的挑戰。他承認Zoom沒有達至用戶對私隱安全的期望，並承諾盡快解決問題。

facebook前安全總監斯塔莫斯（Alex Stamos）透露，在其發布有關Zoom可如何解決其安全漏洞的Twitter帖子後，袁征邀請他擔任Zoom的外部顧問，他已應允。Zoom也創建了一個新的私隱及安全委員會，由軟件商VMware、影視串流平台Netflix、召車平台優步（ Uber ）等機構的安全負責人為袁征提供意見。

接連被入稟 CEO承諾盡快解決問題

Zoom股東德里厄（Michael Drieu）上周二 （7日）入稟三藩市聯邦法院，指控Zoom誇大其安全狀况，隱瞞軟件的私隱及安全漏洞，令股價受到打擊，儘管其股價今年迄今仍累升了七成。高盛分析師貝利尼（Heather Bellini）給予Zoom股票「賣出」的評級，目標價為80美元。瑞信分析師澤爾尼克（Brad Zelnick）指出，Zoom的估值太高，預計用戶激增只是短暫，大量用戶未有付費，要將免費用戶轉為付費用戶是一個挑戰，遂將其評級由「中性」下調至「賣出」。

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