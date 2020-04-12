仁山優社引入光觸媒抗病毒科技

該公司行政總裁佘雋知更指出，他們擬進一步增設培訓中心，冀幫助港人強化對專業的家居照護技巧方面的認知，最終達至既幫家人又幫到自己，避免患上情緒病。

指塗層有助避免新冠肺炎病毒附着

仁山優社注重運用科技產生不同情境，打造不同應用方案，其近期更引入Kare-Inno Corporation的日本納米光觸媒科技，應用於家居照護服務場境甚至旗下服務中心。Kare-Inno技術及市場推廣經理盧家裕指出：「該套經日本PiAJ認證的科技與人家的分別，經噴灑塗層後，毋需有光下也可照常使用」，同時運作上不需添加瑩光劑、紫外線及及溶劑，同時亦適用於香港的潮濕環境，塗層亦有助避免新冠肺炎病毒附着。他指出，收費不用太昂貴，根據本報翻查仁山優社的網頁顯示，呎價由6.5元起，塗層有效期長達1年以上。

可讓市民在家居噴灑塗層

佘雋知表示，仁山優社的家居照護服務已經服務逾千位數的機構及個體客人，今次使用毋需用光的光觸媒科技，會用作增值服務上，冀以合理價錢，如以數百元起，便可讓市民在家居噴灑塗層，幫助實現長效的家居消毒，在近期香港新冠肺炎肆虐期間，更已接獲不少查詢。

他更說：「家居照護服務現時才起步發展，他們更有意開拓高清的腸胃鏡檢測，及探索其他紓緩痛症的科技」。隨著香港人口老化，照顧家中老人比過往更講求專業性，仁山優社有意開設獲質素認證的培訓中心，讓市民參加，從中可以掌握照顧家中老人如餵食等不同的專業技巧。

他期望，該中心最終可以為一些未必動輒有條件聘用家傭的港人家庭而言，提高照顧家中老人的能力，同時有助紓緩照顧者的壓力，避免鬧情緒病。