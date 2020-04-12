G20能源會議 無實際穩油價措施

G20能源部長會議聲明表示，新冠肺炎大流行造成嚴重經濟收縮和前景不明朗，加劇能源供需失衡和市場不穩，除直接影響石油天然氣行業，亦擴散至其他行業阻礙全球經濟復蘇。 G20各國將致力協調政策維持市場穩定。G20將繼續與整個行業緊密合作，將建立向所有成員國開放的短期焦點小組，監察應對措施的效果，並會與相關國際組織合作。

會議聲明：前景不明朗加劇供需失衡

油組和俄羅斯未能在3月初的減產談判達成協議，沙特威脅大幅增產並壓低油價，除了令油價一日內大跌三成外，同時亦觸發道指展開是次跌浪。紐約期油上周四收報每桶23.21美元，獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，炒家或借消息再向下壓低油價，迫使各國增加減產，油價在20美元水平已令美國頁岩油經營相當緊張，將令美國需再加強減產，此外油價早前跌至20美元時有不少資金吸納，因此認為油價跌穿20美元的機會不大。現時壞消息盡出，目前做淡油價的風險比做好高，若各國封關措施完結提高空中和海上運輸對石油的需求，屆時對油價會有很大刺激。

巴郡沽出86.9萬股紐約梅隆銀行持股

此外，巴菲特旗下的投資旗艦巴郡在上周沽出86.9萬股紐約梅隆銀行持股，套現3000萬美元，持股量由10.4%降至9.8%，巴郡將不需要申報季中的交易變化。

《華爾街日報》早前報道，美國石油公司西方石油一年前向巴菲特發行100億美元優先股，股息可以折讓價10%普通股支付。油價大跌後，西方石油已大幅削減派息救亡，該公司若以上周股價支付未來一年股息，巴郡將得到西方石油7.3%的股權。