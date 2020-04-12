港初創DayDayCook：疫情推高瀏覽量

香港初創DayDayCook（日日煮）創辦人朱嘉盈表示，3月份的平台月度活躍用戶較1月份時增加52%；觀看次數更升88%，朱嘉盈表示，疫情刺激整個網上流量上漲，平台增設抗炎特輯食譜「隔離」飯香，吸引用戶點擊。另外，疫情帶動日日煮電商表現，其天貓、京東在內的電商店舖訪客數和下單金額分別增長106%及42.6%。

家中「整番幾味」 食譜App需求激增

朱嘉盈提到，雖然部分地區疫情略見緩和，但用戶未有卸下防疫意識，盡量減少出街吃飯，網上食譜觀看量維持升勢，留意到3月份用戶傾向烹飪簡單快菜式，務求15分鐘「煮完食得」。她又稱，日日煮因應疫情而調整業務，例如將煮食班改為網上授課，更將課上食材配送上門等。

現時日日煮平台播放量超過5億，內地瀏覽量約5000萬，本港瀏覽量則約數百萬。朱嘉盈表示，平台有夥拍內地網紅推出直播節目，介紹烹飪知識或產品，以「直播帶貨」帶動電商銷售額；香港播放渠道則傾向素人直播，即是由公司員工策劃的影片，此外亦夥拍本港煮食KOL拍攝烹飪影片，若果粉絲群成熟，更會與KOL洽談在日日煮開班授課。

播放量逾5億 內地瀏覽量約5000萬

朱嘉盈表示，各個播放渠道的用戶群均有不同影片需求，例如香港用戶鍾情蒸水蛋、薯仔雞翼等家常菜的煮食影片，而微博用戶喜歡收看「勁辣、重口味」的食譜影片，bilibili用戶則傾向收看地方美食節目。

朱嘉盈透露，日後冀在單一地區集中製作食譜影片素材，再讓各地創作部專注在地化調整，其後才發放到不同播放渠道，提高影片觀看性。

問及今年發展目標，朱嘉盈表示，冀將擴展電商產品線，加入速食湯、粥等華南地區食品，同時希望捉住內地直播紅利，拓展用戶群。雖然近期疫情打擊各行各業，但朱嘉盈表示，現時無集資需要，對於日日煮會否上市，朱嘉盈笑言：「要再努力。」