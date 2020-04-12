中央地方推補貼未提振內地車市 分析：效果下半年始顯現 車企股價多跑輸

明報記者 陳子凌

雖然利好政策頻出，但一眾車股反彈力度有限，截至上周四（9日），吉利今年以來股價累跌24.5%，廣汽（2238）跌30%，跑輸大市，只有比亞迪（1211）微升4.25%（見表2）。除了去年績差及首季汽車銷售倒退的影響，也與政策沒有多大提振效果相關。

「對汽車業是一定有幫助，但目前整個消費氣氛都未回復」，星展內地汽車行業分析員梅少琼道。她指出，內地疫情雖見緩解，但海外情况未樂觀，全球經濟有下滑危機，對前景不明朗的憂慮，會使消費者變得謹慎，如非必要也未必會因為有補貼就立即去買車換車。

吉利今年以來股價跌25% 廣汽跌30%

不過，梅少琼指出，從數字反映，內地汽車銷情是逐步回暖中，估計政策效果會於下半年慢慢浮現，但強調「最關鍵是經濟大環境的復蘇程度能否為消費者打強心針」。中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒早前接受內媒《21世紀經濟》訪問也表示，從各種政策及汽車行業的努力來看，下半年汽車產銷可恢復到去年同期甚至高於去年同期；但他認為，要追回首季或上半年的損失難度極大，國際疫情蔓延對國內產銷影響也存在不確定性。

3月乘用車售104.5萬輛 按年減40%

另一方面，據比亞迪、吉利及長汽最新公布，今年首季汽車銷量分別按年減少48%、44%及47%，但單計3月的話，三家車企的按年跌幅比2月有顯著收窄，按月計亦有大幅增長，反映市道在3月有回暖。據乘聯會最新統計，3月乘用車零售達到104.5萬輛，按年下降40.4%，相對2月的跌78.7%，降幅大幅收窄38個百分點，顯示零售銷情逐步回復。

對於政策措施，吉利回覆本報查詢表示，刺激政策一定有助公司新品，但不會因此改變既定產品推出策略，亦相信技術與質量的提升，成本的控制，是車企長遠發展的基本。吉利又透露，其投入3.7億元（人民幣，下同）開發，符合N95口罩標準的車內空調篩檢程式，已經可供吉利車主免費更換。