富豪．山峯洋房 流露中式格調 享山中寧宓

明報記者 甘潔瑩、歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

富豪．山峯位於麗坪路較前端，除享山中寧宓外，大部分單位眺望吐露港海景及沙田馬場一帶開揚景致，成物業賣點。富豪．山峯設136個分層單位及24幢獨立洋房，分層戶實用面積由1604至3360方呎，間隔由3房2套連儲物室至3房3套連書房；洋房實用面積介乎2233至4960方呎，間隔由3房3套連工人房至6房6套連工人房，當中21幢洋房自設私人升降機。項目去年起以招標形式推售，累售約22伙，當中包括19個分層戶及3幢洋房，分層戶成交呎價由1.85萬元起，洋房成交呎價由2.59萬元起。

洋房3房3套2233呎入場

發展商早前開放的示範屋為3號洋房，命名為LE JADE，實用面積2759方呎，屬4房4套連工人房間隔，洋房樓高3層，另設地庫及天台。

洋房首層為起居廳，廳堂中央擺放一幅清雅竹牆，配合蘭花圖案的餐椅及花藝擺設，展現中式設計。客廳外連872方呎花園，廳堂與花園連接，在客廳內可欣賞室外綠化景致。1樓及2樓屬睡房樓層，每層均設有兩間套房，發展商將其中兩間套房改為工作間。1樓的睡房及工作間，以「菊」為主題，睡房牀背為藍色刺繡，配合中式牀單及吊燈，高貴而優雅。設計師將工作間的大門改成銅鋼通花趟門，而書桌上擺上文房四寶，書香滿溢。

2樓的主人睡房則選用「梅」及「蘭」，以兩種花拼砌出立體布牆，非常搶眼。毗鄰的工作室則以清綠色的「竹」佈置，帶出中式簡約格調。洋房頂層為546方呎天台，天台擺放了戶外家具，住客可一邊欣賞翠綠山景，一邊與良朋歡聚。

屋內升降機直達車庫

示範屋亮點是有私人升降機直達各層及地庫停車場，屋主足不出戶便可登上座駕，私隱度高。廚房設於起居廳一層，空間寬敞，配備一系列Miele家電，包括抽油煙機、雙頭煮食爐、微波爐、蒸爐、紅酒櫃等，另設Gaggenau雪櫃，足夠地方可讓一家大小共享下廚樂趣。

項目提供193個住客車位，每個分層戶可擁有最少一個車位，而每幢獨立洋房在地庫設有兩個車位。值得一提的是，屋苑採取人車分流設計，車輛駛進屋苑時直入地下車庫，減低噪音及污染，符合環保原則。

此外，屋苑設有約2萬方呎的住客會所，設施包括約30米室外泳池、兒童池、宴會廳、音樂室、兒童遊樂室等；屋苑每方呎管理費約6元。

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