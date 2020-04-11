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經濟
2020年4月11日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
中國3月M2增速10% 近3年最高 放水效應 非金融企業存款激增
人行：貨幣政策傳導效率高
內地CPI按年增4.3% 升幅放緩 分析：提升貨幣政策操作空間
上證指昨跌1% 失守2800點
墨西哥同意減產 OPEC+達成協議
羅兵咸：經濟差 更多破產接管個案出現
廖宜建調任匯豐亞太區銀行主管
內地上月汽車銷量 按年跌43%
富．盈門三房1038萬沽 業主損手178萬 荃中凶宅同層兩房售430萬 低市價兩成
3月十大屋苑註冊總額近23億 4個月新高
駿嶺薈雲門 各售一伙吸2.5億
陸振球：如計入樓價 港通脹率驚人
周末睇樓好去處
富豪．山峯洋房 流露中式格調 享山中寧宓
傳統名校多 合家長客
小巴直達沙田市中心
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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中國3月M2增速10% 近3年最高 放水效應 非金融企業存款激增
人行：貨幣政策傳導效率高
內地CPI按年增4.3% 升幅放緩 分析：提升貨幣政策操作空間
上證指昨跌1% 失守2800點
墨西哥同意減產 OPEC+達成協議
羅兵咸：經濟差 更多破產接管個案出現
廖宜建調任匯豐亞太區銀行主管
內地上月汽車銷量 按年跌43%
富．盈門三房1038萬沽 業主損手178萬 荃中凶宅同層兩房售430萬 低市價兩成
3月十大屋苑註冊總額近23億 4個月新高
駿嶺薈雲門 各售一伙吸2.5億
陸振球：如計入樓價 港通脹率驚人
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富豪．山峯洋房 流露中式格調 享山中寧宓
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