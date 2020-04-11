駿嶺薈雲門 各售一伙吸2.5億

駿嶺薈實呎2.8萬

昨日最大金額一手成交，來自沙田九肚駿嶺薈，最新售出58號洋房；物業實用面積5336方呎另連花園和天台，成交價逾1.494億元、實呎2.8萬元；據成交紀錄冊顯示，買家可獲180日長成交期。

至於華懋旗下已屆現樓的九龍塘雲門，最新亦透過招標以9900萬元（不連車位）售出第2座12及15樓複式B室，單位實用面積2379方呎連平台和天台，實呎41,614元，為雲門今年首宗一手成交。

御半山II一房呎價1.93萬

大眾化新盤方面，新地（0016）昨日開展新一輪銷售推出22伙的屯門御半山II，全日售出約10伙，平均實呎1.64萬元，個別實用面積304方呎1房戶，最高成交呎價逾1.93萬元。御半山II自去年中開售以來，累積沽出324伙、套現逾20億元。

除了御半山II之外，其他新盤均只有零星成交，宏安地產（1243）油塘曦臺，以1388.5萬元售出第2座6樓B室，實用716方呎3房間隔，實呎19,392元；項目4月迄今暫累售2伙、套現逾2363萬元。

復活節首天假期錄約20宗成交

另外，興勝創建（0896）今年1月開售至今累沽44伙、套現逾3.24億元的深水埗WEST PARK，昨日售出17樓B室，成交價931.5萬元，實用面積493方呎、屬2房連書房間隔，實呎18,895元。

連同昨日售出的約20伙一手單位，新盤市場4月份迄今整體成交增至約105宗。