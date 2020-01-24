富．盈門三房1038萬沽 業主損手178萬 荃中凶宅同層兩房售430萬 低市價兩成

明報記者 林尚民

代理消息表示，上述富．盈門2座中層B室，實用面積949方呎、屬三房連工人房間隔，原業主2016年以1163萬元購入，原以1150萬元放售，剛劈價112萬元或約10%後，至1038萬元售出、實呎10,938元，原業主持貨約4年帳面損手125萬元，若連同各項使費在內，估計實蝕約178萬元，蝕幅約15%。

事實上，富．盈門同座、同面積，但較低層單位，今年1月曾以1128萬元易手，意味現時高層成交價，比低層3個月前售價低90萬元或8%。

另代理消息指出，荃灣中心第19座低層A室，屬實用面積374方呎2房戶，以430萬元易手、實呎11,497元；原業主2016年3月以313萬元購入單位，持貨4年，帳面賺117萬元、單位期內升值37%，如相對屋苑同類單位市價515萬至548萬元，上述成交價低市價約20%。據了解，是次售出單位屬凶宅同層，該樓層有單位曾發生住客燒炭自殺身亡事件。

淘大低層兩房呎售1.32萬

此外，市場錄多宗低價成交，利嘉閣高級聯席董事鮑允中指出，九龍灣淘大花園E座低層5室，實用面積390方呎兩房間隔，原業主1月以590萬元連租約放售，至2月已減價至558萬元，最新以518萬元售出，售價為屋苑近期新低，累積減價72萬元或約12%，實呎13,282元；原業主2016年以370萬元購入單位，持貨4年帳面賺148萬元或40%。

東環兩房606萬沽 5個月低位

東涌東環3A座低層5室，實用面積463方呎兩房間隔，新近以約606萬元售出，實呎13,089元，成交價為屋苑兩房單位近5個月新低；原業主2015年一手購入，當時作價約509萬元，現帳面獲利約97萬元或19%。

首季平均二手買賣價跌穿750萬

同時，樓價自去年高位回調，平均每宗二手住宅註冊金額亦見下跌，今年首季更跌穿750萬元。據美聯研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年首季二手住宅註冊量錄8537宗，涉及金額約639.3億元，即平均每宗二手住宅註冊金額約749萬元，按季跌約5.9%，連跌3季、為一年新低，較去年第二季高位平均約837萬元下跌逾10%。