內地上月汽車銷量 按年跌43%

汽油車稅擱置下調

在汽車生產方面，中汽協指出，根據其密切跟蹤的23家企業，當中涵蓋約204個生產基地，年銷量佔比超過96%，截至4月9日，生產基地復工率為99.5%，員工復工率86%。整體復產情况達到去年同期的75%水平。

另根據彭博社引述知情人士指出，內地將暫時擱置有關下調汽油動力車購置稅的討論，原因是各方目前尚未達成共識。

至於支持減稅的中汽協認為，目前10%的購置稅對於減排並沒有太大幫助，認為下調至5%可幫助刺激汽車需求。

吉利否認購神州租車

此外，內地媒體「界面」引述接近吉利集團的消息人士表示，吉利集團擬收購神州租車（0699）。有關報道更指出，一名同時在瑞幸和神州租車的關鍵人物，在今年1月31日，即渾水發布瑞幸咖啡報道前，曾經到吉利集團戰略投資部，聲稱神州租車正尋找買家。不過，吉利集團昨日回覆本報查詢時指：「有關報道並不真確，我們沒有計劃投資在這公司（神州租車）」。