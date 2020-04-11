羅兵咸：經濟差 更多破產接管個案出現

籲清盤人兼任管理人 保障債權人

蘇文俊接受訪問時不諱言：「只要法庭重開，入紙申請破產的清單會比之前更長，亦會有更多緊急申請」，不排除今年第三季到明年上半年之後湧現臨時清盤或清盤個案。隨着復牌門檻收緊，他相信，出現問題的上市公司尋求復牌會更難。同時，香港沒有如美國般設立破產保護令第11章，在港遇到困難的企業不斷被債主追討，無法取得「靜止空間」處理好債務問題。他期望政府日後能夠立法確定清盤人扮演管理人的角色，以全局去監督整個過程，令債權人有更大得益。

在這個下行周期，蘇文俊稱，他們收到查詢較前增加，個案遇到之問題不一定源自企業本身，而是上游企業未能收到帳款，拖累下游現金流而產生骨牌效應。近期卻多了個案要出售業務及手上銀主盤，涉及過億元的出售個案增多，亦因為多了物業做二按、三按及四按，預料未能支付二按之外的貸款會增加。同時亦多了上市公司老闆押股，最終要接管人介入。他建議企業宜盡早向專業機構求助，避免問題累積至難以處理。羅兵咸在今次周期，已經增聘人手應付業務上的需要。

白武士揀擇 拯救難度增

蘇文俊明言，疫情影響遍及零售、餐飲、航空、商場、商厦業主及更多行業，因此未能預見今次周期何時完結、亦估計不到市場受壓幅度，只預期影響如亞洲金融風暴般「無底」，暫時未見曙光。他指出：「店舖結業只是第一階段，第二波破產潮會滯後3至6個月，就算政府救助，那些底子不好的之後仍然捱不住，破產數字仍會上升」。他相信，未來接手的拯救個案難度會增加，因疫情過後主業也未必復蘇。就算持大量現金的老行尊，以至私募基金等價值投資者亦將更揀擇，甚至更耐心等機會才出手做白武士。因應復牌例收緊，蘇文俊認為會增加復牌難度，因此待救企業要更講究管理團隊及債權人的配合。