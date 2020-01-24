墨西哥同意減產 OPEC+達成協議

沙特俄羅斯每日各減產253萬桶

根據油組最新合作聲明，油組成員國與非油組國家，將自5月1日起兩個月，落實每日減產1000萬桶；由7月1日起未來半年，每日減產800萬桶；由2021年1月起至2022年4月合共16個月，每日減產600萬桶。減產的起點計算，是按2018年10月份的產量作為基礎，但沙特及俄羅斯除外，現時兩國的日產分別都達到1100萬桶。今次協議將於2021年12月時再作檢討。按照今次最新的減產安排，沙特及俄羅斯將落實自5月1日起每日減產253萬桶，屆時每日的產能各自減至847萬桶（見表），減產幅度約為23%。

今次油組新定的協議，相比市場盛傳產油國擬減產1500萬至2000萬桶，有一定距離。同時在油組是次舉行視象會議期間，爆出產油國之一的墨西哥在中途離場，其後墨國能源部長Rocio Nahle Garcia透過推特表示，該國只想日減10萬桶產量，但是各與會國希望其減產40萬桶。在前述因素影響下，投資市場擔心油組減產協議存在暗湧，因此觸發油市由升轉跌。當中紐約期油周四晚跌9.3%，以每桶22.76美元低收；布蘭特期油亦跌4.1%至31.48美元。

G20能源會議成下階段焦點

直到昨晚在香港時間8時後，墨國總統洛佩斯親自舉行發布會，爆出在與特朗普通話後，終於打破僵局，和油組達成減產協議，比原先需要減產40萬桶，更可接受。他透露，美國同意減產25萬桶作為補償，因此令到墨國最終淨減產10萬桶。

隨着油組達成減產協議，市場現時的焦點，將轉向香港時間周五昨晚8時起，由沙特主持的二十國集團（G20）能源部長的視像會議進一步討論結果。市場預期，美國、加拿大據此可能會把石油產量減產，令二十國集團成員國據此按日削減500萬桶，藉此加大支持油價的力度。

不過，經過油價近月嚴重受壓之後，已經對美國的油商構成重大壓力。根據路透社的報道稱，包括摩根大通、富國銀行、美國銀行及花旗擬建立獨立的公司，聘請專家來管理石油及天然氣資產，為準備接收頁岩油氣公司的資產作出準備。