內地CPI按年增4.3% 升幅放緩 分析：提升貨幣政策操作空間

菜價豬價按月下降

扣除食品和能源價格後，3月核心CPI按年上升1.2%，比上月多增0.2個百分點。國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，隨着春季時令菜上市量增加，物流運輸成本下降，以及生豬調運逐步暢通、屠宰企業復工復產等，令菜價和豬價按月下降，3月的食品價格按月已下降3.8%。

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智認為，豬肉正在回復生產，未來價格會逐步回落，而疫情以來需求整體偏弱，亦收窄帶來CPI升幅的收窄，加上6月後的翹尾因素下降，認為CPI未來整體會趨於下降。因為近月CPI較高，人行制定貨幣政策上有一定的制約，隨着CPI逐漸回落，為貨幣政策提升可操作的空間。

PPI連續兩月收縮

另外， 工業生產者出廠價格指數（PPI）連續兩個月收縮，按年跌1.5%，低於預期的跌1.1%，比2月減少1.1個百分點。PPI下跌，主要來自影響反映生產行業價格的生產資料價格按年下降2.4%，跌幅比2月擴大1.4個百分點，拖累PPI下降約1.79個百分點。月內油價大跌，石油和天然氣開探業價格按年跌21.7%，石油、煤炭及其他燃料加工業跌10.6%。此外，反映消費行業價格的生活資料價格升1.2%，增幅比2月回落0.2個百分點。