中國3月M2增速10% 近3年最高 放水效應 非金融企業存款激增

明報記者 歐陽偉昉

2017年中國推動經濟去桿槓，M2增速開始控制在8%水平。3月份M2增速按年上升10.1%，增速比去年同期高1.3個百分點。狹義貨幣（M1）供應按年增長5%，增速高於預期的4.5%，按年高0.2個百分點，與2019年以來的增速相若。

3月人幣新增貸款2.85萬億勝預期

人行調查統計司長阮健弘解釋，M2大增主要是因為貨幣政策增強銀行派生存款能力，財政政策亦令政府財政存款向實體經濟轉移。首季人民幣存款增加8.07萬億元，按年多增1.76萬億元。其中住戶存款增加6.47萬億元，非金融企業存款增加1.86萬億元，財政存款則減少3143億元。

3月人民幣新增貸款為2.85萬億元，高於預期的1.8萬億元。總結首季，人民幣新增貸款7.1萬億元，按年增1.29萬億。其中，企業貸款短期和中長期貸款皆有增長，分別增2.3萬億元和3.04萬億元。

信銀：M1增速未加快 反映企業未用資金

信銀國際首席經濟師廖群認為，信貸急增是貨幣寬鬆政策的效果，預料未來數月的M2增速會超過10%。不過只計算活期存款的M1增速，未有如包括定期存款的M2增速加快，廖群指反映企業暫時尚未運用資金，暫存在定期存款。信貸增長只是經濟復蘇的前提，並非表示已開始回升，仍需要觀察4月份的工業增加值、零售總額和出口額等產出數據。

3月社融增量亦創自2017年改變社融統計方法以來的新高，比傳統融資大月1月在今年的5.07萬億元更高。金額高於預期的3.14萬億元，按年增多2.28萬億元。總結今年首季，社融增量為11.08萬億元，按年增多2.47萬億元。

今年首季社融增量逾11萬億

社融急增因為新增人民幣貨款增長外，企業債券淨發行在3月升至9953億元，按年上升3倍。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，企業債券急增是因大型企業利用低息發債，以及應付疫症帶來的影響，預期人民幣貸款和企業發債在未來3個月都會保持高位。