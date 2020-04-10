迎海2房1.7萬租 每呎34元返3年前

太古城3房劈價兩成租出

港島東龍頭屋苑鰂魚涌太古城同樣租金續跌，中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城元宮閣高層H室，實用面積709方呎，3房間隔，望內園景，業主去年10月以3.2萬元將單位放租，較當時市價略高，後因放盤多時未能租出，至近日終減價20%或6500元，以2.55萬元租出，呎租36元，低去年高峰價近兩成。原業主2010年660萬元購入，現租金回報約4.6厘。

君匯港3房月租3萬

低去年16%

此外，香港置業分行首席聯席董事文愛玲表示，奧運站君匯港1座低層B室，實用面積846方呎，3房間隔，業主於3個月前以3.4萬元放租，至近日減至3萬元租出，減幅約12%，呎租35.5元。代理指，同類單位去年高峰期曾以3.6萬元租出，反映是次租金回落約16%；單位業主則於2007年以約698萬元入市，現租金回報約5.2厘。

荃德2房月租險守萬元大關

另外，美聯首席高級營業經理鍾家豪指，荃灣荃德花園E座高層E室，實用面積287方，2房間隔，新近以1.08萬元租出，呎租37.6元，同類單位去年租金約1.2萬元，反映現租金較去年回落約一成。業主2016年343萬元購入，現租金回報約3.8厘。