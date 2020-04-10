朗濤複式實呎3.26萬疫市破頂

上述朗濤2座15、16樓複式A室，實用面積2697方呎另連平台和天台，透過招標以8792.3萬售出，雖然成交價屬項目第三高，但實呎高見3.26萬元，創朗濤去年夏天開售以來的新高。

白石角同區昨日亦錄得另一宗高價一手成交，為億京已屆現樓的海日灣，透過招標售出COURT A第1座11樓B室，實用面積1411方呎3房連儲物室間隔，成交價3373.8萬元，實呎23,911元，為項目今年首宗一手成交。

傲瀧花園特色戶6568萬沽

至於另兩宗特色戶大額成交，包括新世界（0017）西貢清水灣傲瀧，透過招標以6568.3萬元售出D座G1室，屬實用面積2205方呎連花園特色戶，成交價6568.3萬元（附連室內裝修設計），實呎2.97萬元。

新地（0016）將軍澳天晉IIIB，則錄近4年來首宗一手成交，售出第1B座31、32樓複式A室，實用面積1380方呎連平台，以3560.4萬元沽出、實呎2.58萬元，買家獲180日長成交期，但若90日內完成上會可獲2%回贈。

復活節長假僅6盤32伙推售

個別市區一手標準戶亦錄高價成交；恒地（0012）北角君譽峰，以1056.6萬元售出26樓H室，屬實用面積365方呎標準兩房戶，實呎2.89萬元，成交價創項目標準戶新高。君譽峰最高成交價、呎價紀錄，為2018年6月售出的28樓B室，屬實用面積248方呎連平台和天台特色戶，成交價1240萬元，實呎達5萬元。

綜合市場資訊，新盤市場昨錄逾10宗成交，令4月首9天一手成交微增至約85宗；今日為一連4天復活節長假開始，雖然有6個新盤開展銷售，但總共僅涉32伙，其中新地屯門御半山II今日新開賣22伙佔最多。