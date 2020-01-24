麥花臣匯1房800萬 5年實蝕兩成

麥花臣匯本月開齋即錄蝕讓。利嘉閣高級區域董事陳震宇稱，屋苑1B座高層H室，實用面積470方呎，1房間隔，以800萬元易手，實呎1.7萬元。

原業主2015年6月954.3萬元購入，帳面蝕逾154萬元，連使費計實蝕逾200萬元或兩成離場。

傲形額印鬆綁 1房實蝕40萬離場

同時主打細單位的土瓜灣傲形，亦有1房戶業主持貨滿3年後蝕讓「見血」離場。市場消息指，傲形高層A室，實用面積246方呎，1房間隔，以505萬元成交，實呎20,528元。原業主2017年3月以525.2萬元購入，持貨滿3年，額印稅限售期滿即沽貨，帳蝕20.2萬元或4%，如連同稅項及雜費，料實蝕約40萬元或8%。

泓都本月6宗成交 超上月全月

另西環泓都在疫市下成交量不跌反升，本月已錄得6宗成交，超過上月全月5宗。美聯聯席區域經理陳芍宇表示，泓都1座低層E室，實用面積470方呎，2房間隔，以968萬元成交，實呎20,596元。原業主2007年350萬元購入，帳面賺618萬元或1.8倍。

嵐岸特色戶2380萬易手

馬鞍山嵐岸錄得近半年來罕見特色戶成交。世紀21奇豐區域經理莊瑞生指，嵐岸2座高層E室及F室，實用面積共1785方呎，以2380萬元易手，實呎1.3萬元，略高於去年同類同面積的2350萬元成交價。原業主2007年共以1626.6萬元一手購入，帳面獲利753.4萬元或46%。

另外，土地註冊處顯示，舖王鄧成波上月售出的淺水灣華景園1座高層A室，實用面積2482方呎，售價8680萬元，實呎34,972元，另連3個車位每個售價200萬元沽，登記買家為互太紡織（1382）主席尹惠來。鄧成波2013年8780萬元透過公司轉讓購入，帳面獲利500萬元或6%。