上月BSD金額首跌穿億元 宗數連跌5個月至42宗 累跌近九成

明報記者 林尚民

稅務局每月公布的最新數字顯示，上月份全港共有42宗涉及BSD的成交，連跌5個月至歷史低位，不但較2月份的62宗減少32%，更較5個月前、即2019年10月296宗累跌86%。至於上月BSD所涉稅款則僅6390萬元，為歷年來首次跌至不足1億元的水平，不但較2月份的2.351億元大減近73%，更較2018年6月高峰17.185億元大跌96%。

金額較2018年高峰大跌96%

雙倍印花稅（DSD）方面，宗數由2月的755宗增至上月972宗，升幅約28.7%，金額涉6.005億元，按月增11%，不過若細看住宅及非住宅，上月份涉及DSD的住宅成交有149宗，與2月份的147宗相若，稅款涉2.462億元，按月減少26%，反觀上月份涉及DSD的非住宅成交有823宗，按月增35%，金額涉3.543億元，按月升72%，反映DSD宗數及金額回升，主要為非住宅物業帶動。

此外，上月涉及額外印花稅（SSD）成交有33宗，比2月份的18宗多83%，涉及金額約1640萬元，按月多59%。綜合三大辣稅，上月共有1047宗成交，為2月首度跌穿1000宗後，重上1000宗以上水平，金額則涉6.808億元，按月亦再減少13.3%，再次跌穿歷史低位。

首季三大辣稅3254宗 季度新低

值得一提的是，今年首季涉及三大辣稅的成交共有3254宗，較去年第四季的5012宗少35%，為歷史季度新低，並較高峰期、2016年第四季的14,332宗大減11,078宗或77.3%，而上季辣稅金額則有22.858億元，較去年第四季的46.539億元減少23.681億元或超過50%，亦較歷史高峰、2018年第二季的120.634億元少81%。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，短期內疫情下BSD數字難見回升，對於上月涉及非住宅的DSD宗數及金額均反彈，他認為不少非住宅物業業主均為生意人，在疫市下不惜減價變賣物業，由於不少商舖或寫字樓價格回落，部分下跌約三至五成，吸引投資者入市，故DSD有所反彈。他又預期，由於香港疫情相對歐美地區穩定，料政府再次延長限聚令機會不大，估計住宅交投將回升。