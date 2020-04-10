Disney+訂戶兩月翻一番

Disney+近期在英國、法國和西班牙等8個歐洲國家推出，早前又透過旗下Hotstar平台，在印度推出Disney+服務，令付費訂戶數目在西歐和印度市場急增。迪士尼稱，在印度已有800萬訂戶。受疫情影響，全球大量民眾需要留在家中避免病毒傳播，也令串流媒體訂戶大增。在美國，Disney+的月費為6.99美元，較Netflix的12.99美元標準月費低。

摩通削iPhone本季銷量預測55%

此外，摩通分析師Samik Chatterjee發表報告，稱受疫情影響，蘋果在大中華區以外的門店料在5月中才可恢復營業，因此將iPhone第二季銷量預測，由之前估計的3300萬部下調至1500萬部，降幅達54.5%，估計全年iPhone銷量將按年減少10%至1.75億部。他將蘋果目標價下調至335美元，維持「增持」評級。

（綜合報道）

[國際金融]