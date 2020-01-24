傳OPEC+達減產協議 紐約期油曾升12%

部分市場人士懷疑，能否實現如此大規模的減產。美國總統特朗普早前稱，在其斡旋下沙特與俄羅斯可能達成每日減產1000萬至1500萬桶的協議。這相當於全球供應的10%至15%，是前所未見的減產規模。不過沙特和俄羅斯曾暗示，他們是否同意大幅度減產，取決於美國及其他油組以外國家是否加入行動。此外，20國集團（G20）的能源部長將在周五舉行特別會議。市場關注會否討論增加戰略石油儲備以支撐油價。

美新領失業救濟人數661萬

此外，受疫情影響，在截至4月4日當周的美國首次申領失業救濟人數達到660.6萬人，較分析師預期高出逾百萬人。至於對上一周的首次申領失業救濟人數則上修至686.7萬人，意味最新申領人數輕微回落。不過過去3周的申領人數已超過1600萬人。直至3月，美國全職僱員人數為1.28億。

由於美國政府將可以申領失業救濟的人士，擴大至自僱人士、獨立承包商等，令申領人數大增。《華爾街日報》稱，未知申領數字何時見頂，但迹象顯示未來數周數字仍會高企。

（綜合報道）

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